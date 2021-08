Nouvelles de la princesse Anne: la fille de la reine universellement respectée, selon un initié de la famille royale | Royale | Nouvelles

in

La princesse royale est le deuxième enfant et la fille unique de la reine. Connue pour être travailleuse, des personnalités publiques montrent qu’elle a effectué 148 engagements royaux en 145 jours l’année dernière.

Il s’agit du chiffre le plus élevé de tous les membres de la famille royale, bien que de nombreux engagements aient eu lieu pratiquement à cause du coronavirus.

S’adressant au Daily Telegraph, l’initié a déclaré: «Le public obtient la famille royale et au fil du temps, vous ne pouvez tromper personne.

« La princesse Anne est universellement respectée parce qu’elle est qui elle est – et je pense que c’est la même chose avec Camilla ; Ce que vous voyez est ce que vous obtenez.

«Elle n’est pas consciente d’elle-même, n’est pas pressée et transmet des messages, et elle s’acquitte de son travail.

“Elle est respectée et admirée et beaucoup aimée – certaines personnes peuvent même maintenant l’aimer.”

Au nombre de fiançailles royales menées en 2020, la princesse Anne a été suivie par le prince Charles.

Le futur roi a entrepris 146 engagements sur 141 jours.

Darren Best, des agents immobiliers commerciaux Savoystewart.co.uk, a analysé les chiffres.

Un documentaire sur la princesse royale, “Anne: La princesse royale à 70 ans”, est maintenant disponible pour regarder sur True Royalty TV.

S’adressant à Fox News, Nick Bullen, co-fondateur de True Royalty TV, a déclaré : “La princesse Anne est un personnage fascinant et bien-aimé en Grande-Bretagne.

«Elle est probablement le membre de la famille royale qui travaille le plus dur et qui prend le plus d’engagements.

« Elle a survécu à un enlèvement, elle a participé aux Jeux olympiques.

“Elle a également acquis une base de fans internationale grâce à” The Crown “, sur Netflix, qui l’a décrite comme étant volontaire mais éclipsée par ses frères.

« Son histoire est formidable et mérite d’être racontée. »

En 1971, Anne, sur son cheval Doublet, remporte la médaille d’or individuelle aux Championnats d’Europe de concours complet.

La même année, elle a été élue personnalité sportive de l’année par la BBC.

M. Bullen a ajouté : « J’ai eu la chance de filmer la princesse Anne à quelques reprises et elle est absolument fantastique.

«Elle ne s’est jamais souciée de la célébrité. Et je crois que c’est ce que les gens admirent le plus chez elle.