Nouvelles de la princesse Anne: La princesse Anne lance un nouveau projet alors qu’elle marque une étape importante du mécénat | Royal | Nouvelles

La princesse Anne “ profondément respectée ” dit l’expert

Le Princess Royal Respite Fund for Careers a été créé pour fournir de petites subventions à environ 30000 aidants afin qu’ils puissent prendre une pause bien méritée par rapport aux exigences constantes de leur rôle de soins. Il visera à collecter 3 millions de livres sterling au cours des trois prochaines années auprès de différents donateurs, y compris des fiducies et des fondations, des donateurs majeurs, des entreprises soutenantes et des membres du public. Le fonds porte également le nom de la présidente de Carers Trust, Anne, dans le cadre des célébrations de son 70e anniversaire.

Le président du conseil d’administration de Carers Trust, John McLean OBE, a déclaré: «Alors que la plupart d’entre nous commencent à sortir de plusieurs mois de confinement, de nombreux soignants non rémunérés resteront à la maison pour continuer à fournir des soins 24 heures sur 24 à un être cher sans perspective de la moindre pause.

«Ils ont besoin de notre soutien en ce moment, et c’est pourquoi Carers Trust lance le Fonds de répit – afin que nous puissions aider davantage de soignants à avoir du temps pour eux-mêmes et les pauses dont ils ont tous deux besoin et qu’ils méritent.

“Au nom de mes collègues et administrateurs, je tiens à remercier Son Altesse Royale pour son soutien sans faille qui a rendu possible le Fonds de répit.”

Avant que la pandémie ne frappe, les deux tiers des soignants travaillaient cinquante heures ou plus par semaine.

La princesse Anne a lancé un nouveau fonds pour aider les soignants épuisés (Image: PA)

Et les verrouillages nationaux qui ont suivi au cours de l’année dernière ont signifié qu’ils devaient passer encore plus de temps à s’occuper et mettaient leur santé en danger en ne disposant pas de suffisamment de temps pour se reposer.

Martin McMillan, président du comité d’appel pour la confiance, a expliqué l’importance de récompenser les soignants pour «les sacrifices qu’ils font au quotidien».

Il a déclaré: «Il suffit d’écouter quelques aidants familiaux non rémunérés pour comprendre à quel point il est physiquement et mentalement exigeant de fournir des soins 24 heures sur 24 à un être cher.

«Beaucoup ont dû sacrifier un emploi et une carrière pour ce faire, et il n’y a guère ou pas de récompense financière en retour.

Le but du nouveau projet est d’aider les soignants à faire des pauses (Image: PA)

«De plus, les sacrifices qu’ils consentent chaque jour réduisent la pression sur nos services de santé et de soins sociaux surchargés.

“Il n’est pas exagéré de dire que ces héros méconnus sont le ciment qui unit la société. Nous devons donc faire tout ce que nous pouvons pour les soutenir et les aider à continuer à jouer leur rôle bienveillant.

«Je ne vois pas de meilleur moyen de le faire qu’en faisant un don à ce fonds.

«Tout l’argent récolté sera utilisé pour garantir que les soignants non rémunérés obtiennent ce dont ils disent avoir le plus besoin – une pause, du temps pour eux-mêmes où ils peuvent rassembler leurs pensées et se ressourcer.

Son Altesse Royale a eu 70 ans l’année dernière (Image: EXPRESS)

«J’exhorte chacun à faire ce qu’il peut pour soutenir ce fonds.

“Cela fera une plus grande différence pour ces héros méconnus que nous ne pourrons jamais l’imaginer.”

Anne a rarement été vue en public au cours de la dernière année, car elle effectuait moins de tâches en raison de la pandémie.

Elle a été photographiée le mois dernier en train d’assister aux funérailles de son père, le prince Philip, après sa mort pacifique à l’âge de 99 ans.

Le prince Charles et la princesse Anne rendent hommage au prince Philip

En mai, Anne a également déposé des couronnes sur un monument aux morts à Londres en commémoration des forces australiennes et néo-zélandaises pour l’Anzac Day.

Il a depuis été rapporté que la fille unique de la reine et de Philip pourrait bientôt intensifier ses fonctions pour remplacer son père et aussi le prince Harry, qui a démissionné de son poste de royal l’année dernière.

Thomas Mace-Archer-Mills, fondateur de la British Monarchists Society, a expliqué pourquoi Anne était la remplaçante parfaite de ses deux parents.

Il a déclaré: «Elle fait constamment ce que l’on attend de la Couronne et il y a une très grande différence entre son travail et celui de son neveu Harry, donc elle va reprendre beaucoup de travail dans les années à venir parce que la Couronne est en panne. joueur.

Anne a été photographiée en train d’assister aux funérailles de son père, le prince Philip (Image: PA)

«Il y en a quelques-uns qui sont ouverts des patronages qui ont été retournés à la reine par Harry.

«Étant la fille unique de la reine, cela montre vraiment bien que cette femme qui n’est pas née pour être roi ou reine est celle qui prend ces patronages honorifiques et en fait quelque chose.

“Elle impose le respect des forces armées et c’est pourquoi elle recevra davantage de ces patronages honorifiques qui auront été laissés pour compte.”