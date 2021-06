Nouvelles de la princesse Anne: “Peu de gens ont compris” Philip – mais “nous devons avancer” | Royale | Nouvelles

in

Peu de gens ont compris à quel point les intérêts du prince Philip étaient larges, selon sa fille unique, la princesse Anne. La princesse royale s’est assise pour une interview pour la première fois depuis la mort du duc d’Édimbourg.

Alors qu’elle marquait ce qui aurait été le 100e anniversaire de son père, la princesse Anne a déclaré: « Il n’y avait pas beaucoup de gens qui comprenaient à quel point ses intérêts étaient larges et à quel point il soutenait un éventail étonnamment large d’organisations.

“Son point de vue était vraiment important.”

Au cours de ses décennies de service à la Couronne, le prince Philip s’est associé à plus de 990 organisations – en tant que mécène, président ou membre honoraire.

Après sa retraite, le prince Philip a commencé à transmettre à d’autres membres de la famille royale certains de ses parrainages et titres.

Fin 2017, le prince Harry a succédé à son grand-père en tant que capitaine général des Royal Marines.

En juillet 2020, le duc d’Édimbourg a participé à une cérémonie poignante au cours de laquelle il a renoncé à son rôle de colonel en chef du régiment de Rifles, transmettant l’honneur à la duchesse de Cornouailles.

Cependant, le patronage royal de nombreuses autres organisations soutenues par le prince Philip entrera probablement “à la retraite” en raison du nombre limité de membres de la famille royale sur lesquels le cabinet peut compter.

Au cours de son interview avec le rédacteur en chef royal d’ITV, Chris Ship, la princesse Anne a également réfléchi aux “expériences de vie” du prince Philip et à la façon dont elles ont fait de son père une personne curieuse.

Elle a déclaré: “Je pense que votre expérience de vie a un impact énorme.

“Il en avait vu beaucoup et dans un très large domaine du travail et de l’industrie et dans le milieu universitaire.

“Il a probablement posé plus de questions qu’il n’a donné d’opinions.

“Il a toujours été bon à ça.”

La princesse Anne partageait avec son père non seulement une compréhension du devoir, mais aussi un vif intérêt pour l’ingénierie.

La princesse royale avait précédemment déclaré qu’elle serait devenue ingénieure si elle n’était pas née dans la famille royale.

Réfléchissant à la ressemblance avec laquelle elle a grandi avec son défunt père, elle a déclaré: “Je pense que c’est probablement vrai parce que je pense que si quelque chose se cassait, il y avait toujours” Jetez un œil à ceci, voyez si vous pouvez le réparer “.”

La princesse a accordé son interview à Gatcombe Park dans le Gloucestershire, alors qu’elle remettait un prix de la Royal Academy of Engineering au Dr Gladys West pour reconnaître comment son travail de modélisation de la surface de la Terre a conduit au développement du positionnement par satellite GPS.

Le Dr West, qui a reçu une médaille portant le nom du prince Philip, est devenue la première femme en 30 ans à recevoir ce prix.

Le prince Philip est décédé le 9 avril, deux mois avant son 100e anniversaire.

Au lendemain de sa mort, la princesse royale a rendu hommage au duc, le qualifiant de “mon professeur, mon soutien et mon critique”.

Elle a déclaré: “Vous savez que cela va arriver mais vous n’êtes jamais vraiment prêt.

“Mon père a été mon professeur, mon partisan et mon critique, mais c’est surtout son exemple d’une vie bien vécue et de service gratuit étant donné que je voulais le plus imiter.

« Sa capacité à traiter chaque personne comme un individu à part entière avec ses propres compétences passe par toutes les organisations avec lesquelles il a été impliqué.

“Je considère comme un honneur et un privilège d’avoir été invité à suivre ses traces et ce fut un plaisir de l’avoir tenu au courant de leurs activités.

“Je sais à quel point il comptait pour eux, au Royaume-Uni, dans le Commonwealth et dans le monde entier.

“Je tiens à souligner à quel point la famille apprécie les messages et les souvenirs de tant de personnes dont il a également touché la vie.

“Il va nous manquer mais il laisse un héritage qui peut nous inspirer tous.”