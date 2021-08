Nouvelles de la princesse Beatrice: Royal dit que le diagnostic de dyslexie serait un «cadeau» pour son bébé | Royale | Nouvelles

in

La petite-fille de la reine a parlé franchement de la maladie et de la façon dont elle est “très chanceuse” de pouvoir en discuter. Béatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi attendent actuellement leur premier enfant ensemble, qui est attendu plus tard cette année.

M. Mapelli a un fils, Christopher, connu sous le nom de « Wolfie », issu de sa précédente relation avec l’architecte Dara Huang.

La princesse Béatrice a parlé à Hello! magazine sur son état et étant la belle-mère de Wolfie.

Beatrice, qui est une marraine de l’association caritative Helen Arkell Dyslexia, a expliqué : « Si un enfant, un fils bonus ou des futurs bébés en route ont la chance d’être diagnostiqués dyslexiques, je me sens incroyablement reconnaissant d’avoir des outils tels que comme Helen Arkell Dyslexia Charity pour pouvoir puiser dans, pour leur donner ce soutien supplémentaire.

“Mon mari est aussi dyslexique… mais je le vois vraiment comme un cadeau.”

Elle a ajouté: “Je pense que la vie est faite de moments, ce sont les défis qui vous font.

“Bien sûr, je ne voudrais jamais qu’il y ait des situations difficiles.

“Mais j’ai l’impression que si nous sommes en mesure d’adopter certains des outils que nous avons de la Helen Arkell Dyslexia Charity et d’autres organisations, alors je me sens très, très chanceux que nous puissions avoir cette conversation.”

Au cours de la conversation franche, Béatrice a également discuté de son expérience pendant le verrouillage du coronavirus alors que les écoles étaient fermées.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry « montre des signes de culpabilité » alors qu’il fait le point sur Lilibet