Nouvelles de la princesse Charlotte: Charlotte et Prince George jouent avec un chiot pendant la journée avec Kate | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont été filmés en train de profiter d’une journée avec leurs trois jeunes enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, selon Hello !. Ils ont également été repérés par des observateurs royaux quittant leur domicile londonien de Kensington Palace en hélicoptère samedi après-midi. La famille Cambridge aurait reçu le nouveau chiot par le frère de Kate, James, peu de temps avant la mort de leur cocker anglais, Lupo, l’année dernière. James a d’abord partagé des photos et des vidéos du chiot sur sa page de médias sociaux au début de l’année dernière.

James a également partagé un message du chien pour marquer la Journée nationale des chiots à l’époque.

Il a écrit une légende: “60 secondes d’amour pur, non filtré et adorable pour chiots.

«C’est la journée nationale des chiots aujourd’hui, c’est donc le moment idéal pour se rappeler que les chiots sont pour LA VIE – pas seulement pour le confinement, Noël ou d’autres occasions de célébration.

«Lorsque vous prenez un chiot, vous prenez une vie et toutes les responsabilités qui en découlent.

«Si vous promettez de les respecter, de les former et de subvenir à leurs besoins, ils vous donneront une vie de bonheur.

“S’il vous plaît, s’il vous plaît, faites TOUJOURS vos recherches sur les éleveurs de chiots et leurs antécédents – il y a beaucoup d’aide là-bas.

“Assurez-vous de l’utiliser, sinon vous pourriez contribuer au terrible acte d’élevage de chiots!”

Les futurs roi et reine ont annoncé la mort de leur cocker de sept ans dans un article déchirant en décembre dernier.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle, enceinte, célèbre la fête des mères avec un don

Il a écrit: “Rien ne peut jamais vous préparer à la perte d’un chien. Pour ceux qui n’ont jamais eu de chien, il peut être difficile de comprendre la perte.

«Cependant, pour ceux qui ont aimé un chien, sachez la vérité: un chien n’est pas seulement un animal de compagnie, c’est un membre de la famille, un meilleur ami, un fidèle compagnon, un enseignant et un thérapeute.

“Pour la plupart, la perte d’un chien est, à presque tous égards, comparable à la perte d’un être humain.”

Il a ajouté qu’il avait prié, allumé une bougie et emmené Ella faire une promenade en souvenir du cocker.

Lupo avait joué un rôle clé dans de nombreux jalons pour Kate et William.

Il faisait partie de la première photographie officielle de Prince George à sa naissance en 2013.

Il a également aidé Kate à envoyer le prince William aux Malouines au début de 2012 pour un déploiement de six semaines.

Un invité à une fête de Noël 2018 au palais de Kensington pour les familles de la RAF a révélé comment Lupo les avait aidés tous les deux.

Ils ont déclaré à People Magazine cette année-là: «Lorsque le prince William était parti aux îles Falkland, il est allé dîner avec de bons amis de l’armée de l’air.

«Il disait à quel point c’était difficile pour Kate parce qu’il partait pour six semaines.

“C’était quand ils avaient juste eu l’Epagneul pour l’aider avec le temps de séparation.”