Nouvelles de la princesse Charlotte: Le jeune royal copie William en utilisant un nom différent à l’école | Royal | Nouvelles

William et Harry portaient tous les deux le titre royal du prince Charles à Eton, leur nom de famille étant lu comme “ Pays de Galles ”.

Selon l’ancien camarade de classe Jim, aucun des deux frères n’a été traité différemment de ses pairs au collège, même s’ils étaient membres de la famille royale.

Il a déclaré au magazine The Cut: «La seule chose qui le donnerait vraiment, c’est que tout le monde reçoit un calendrier scolaire et une liste de tous les garçons à l’école, appelée Fixtures, et c’est ce livret vert de 300 pages qui vous dit qui sont tous les garçons. …

«C’était drôle parce que personne n’a donné comme ***.

«Je pense que William et Harry étaient simplement appelés ‘Pays de Galles’, c’était littéralement ce que tout le monde les appelait.