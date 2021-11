The Crown: Myers discute d’une réaction possible à une nouvelle série

Jemima Khan, 47 ans, a demandé que ses contributions à The Crown de Netflix soient supprimées après que la vie de la princesse Diana n’ait pas été décrite comme « avec respect ou compassion » comme il se doit.

L’ancien journaliste a été invité à l’émission pour conseiller l’écrivain Peter Morgan, 58 ans, sur des histoires telles que les relations de Diana avec Hasnat Khan et Dodi Fayed.

M. Morgan l’a approchée en 2019 pour l’inviter à contribuer à The Crown.

Son intention en acceptant d’aider à écrire la cinquième série du drame était de s’assurer que l’histoire de Diana était « dépeinte avec précision ».

Elle a travaillé avec l’équipe de l’émission de septembre 2020 à février 2021 et a eu une brève idylle avec M. Morgan au début de l’année.

Jemima Khan s’est retirée de son rôle à The Crown en raison de désaccords sur le script (Image: Netflix/.)

Mais maintenant, elle ne veut aucune association avec elle et a même « refusé un crédit ».

Elle a déclaré au Sunday Times: « Lorsque notre accord de co-écriture n’a pas été honoré, et lorsque j’ai réalisé que cette histoire particulière ne serait pas nécessairement racontée avec autant de respect ou de compassion que je l’avais espéré, j’ai demandé que toutes mes contributions soient supprimées de la série et J’ai refusé un crédit. »

Décrivant Mme Khan comme « une amie, une fan et une fervente partisane » de l’émission, un porte-parole de The Crown a déclaré au même journal: « Elle a fait partie d’un vaste réseau de sources bien informées et variées qui ont fourni une vaste expérience informations à nos rédacteurs et à notre équipe de recherche. »

Soulignant que le rôle de Mme Khan était de fournir un « contexte » pour le drame, le porte-parole a ajouté: « Elle n’a jamais été engagée en tant qu’écrivaine sur la série. »

Jemima Khan et la princesse Diana lors d’un voyage au Pakistan ensemble en 1996 (Image: PA)

La cinquième série de la série couvrirait la famille royale des années 90 à 2003.

M. Morgan, dont les crédits incluent les films Frost/Nixon et The Damned United et la pièce de théâtre saluée The Audience, a été nominé pour un Oscar pour son scénario du film La Reine de 2006, avec Helen Mirren.

Ce n’est pas la première fois que la production de The Crown suscite la polémique.

Lorsqu’il a appris qu’il consacrait un épisode entier à l’interview controversée de la princesse Diana avec Martin Bashir de la BBC, le prince William, duc de Cambridge, 39 ans, a été jugé profondément irrité.

L’interview controversée de la princesse Diana à la BBC apparaîtra dans la saison cinq de The Crown (Image: PA)

À son avis, le sitdown n’a « aucune légitimité » et il a déclaré en mai qu’il ne devrait « plus jamais être diffusé ».

Une source royale a déclaré au Telegraph les paroles du fils aîné de Diana « toujours debout ».

William a ouvertement critiqué l’interview de 1995, qui a tristement vu sa mère dire « nous étions trois dans ce mariage ».

Il a déclaré: « La manière trompeuse dont l’interview a été obtenue a considérablement influencé ce que ma mère a dit. »

Cela « a effectivement établi un faux récit », a poursuivi William, « qui, pendant plus d’un quart de siècle, a été commercialisé par la BBC et d’autres ».

Le prince William et Harry veulent que la « commercialisation » de la vie de leur mère cesse (Image : .)

Son frère, le prince Harry, duc de Sussex, qui a récemment signé un accord de 112 millions de livres sterling avec Netflix pour lui et son épouse Meghan Markle, duchesse de Sussex, a également eu des mots durs sur la façon dont les choses se sont déroulées pour sa mère.

Dénonçant que des attitudes similaires sont encore courantes aujourd’hui, il a déclaré: « L’effet d’entraînement d’une culture d’exploitation et de pratiques contraires à l’éthique lui a finalement coûté la vie.

« Ce qui m’inquiète profondément, c’est que de telles pratiques – et pire encore – sont encore répandues aujourd’hui.

« Alors et maintenant, c’est plus grand qu’un point de vente, un réseau ou une publication.

« Notre mère a perdu la vie à cause de cela, et rien n’a changé.

« En protégeant son héritage, nous protégeons tout le monde et respectons la dignité avec laquelle elle a vécu sa vie. »

Mais les créateurs « voyent l’interview comme le moment clé de la série cinq », ont déclaré des initiés au Sun.

« Pour les écrivains, le mariage houleux entre Charles et Di a conduit à son effusion sur Panorama, et les conséquences de cette décision ont défini ses derniers mois. »

Malgré les souhaits de William et Harry de mettre fin à la « commercialisation » de la vie de leur mère, l’épisode fera partie de la prochaine série de The Crown.