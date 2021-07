Nouvelles de la princesse Diana: Kate Beckinsale compare la perte de son père à la mort de royal | Royale | Nouvelles

in

L’actrice a raconté ce qu’elle avait ressenti lorsqu’elle a découvert que la princesse Diana était décédée après avoir vécu une expérience similaire. Elle a déclaré au podcast Armchair Expert Dax Shepard qu’elle n’avait que 5 ans lorsqu’elle a découvert que son père était décédé.

Mme Beckinsale a déclaré: “Je me souviens quand leur mère est décédée, j’étais à New York et je les ai vus dans le contexte d’autres personnes en deuil pour quelqu’un qu’elles ne connaissaient pas.

“Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, je sais vraiment ce que ça fait.'”

Mme Beckinsale a ajouté: “Quand il y a un événement cataclysmique, cela met tout en évidence.”

La vie de la princesse Diana a récemment été célébrée par ses deux fils avec le dévoilement d’une statue en son honneur au palais de Kensington.

William et Harry se sont réunis le 1er juillet, jour où Diana aurait eu 60 ans, pour accueillir la cérémonie de dévoilement de la statue.

Les deux hommes auraient “commencé à guérir” de leur prétendue faille après avoir assisté à l’événement poignant.

Passer la matinée avant la cérémonie à parcourir les vieux souvenirs de la princesse Diana les a prétendument aidés à se renouer.

Une source royale a déclaré à Us Weekly: “William et Harry ont passé la matinée avant le dévoilement de la statue à regarder à travers de vieux souvenirs, des notes de Diana et des liens.