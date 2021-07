Nouvelles de la princesse Diana: la «superstar» ne connaissait pas la «machine» royale dans laquelle elle entrait | Royale | Nouvelles

in

La princesse de Galles ne savait peut-être pas ce qu’impliquait le fait de faire partie de la société, selon un ami du défunt royal. Le Dr James Colthurst a rencontré Diana pour la première fois alors qu’elle faisait du ski à l’âge de 17 ans.

Le Dr Colthurst, alors étudiante, a été invitée à évaluer une après qu’elle se soit tordue la cheville.

Il s’est ensuite lié d’amitié avec Diana, qu’il a décrite comme « brillante » et « malveillante ».

Pour marquer ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana jeudi, le Dr Colthurst a écrit dans le Telegraph à propos de ses débuts en tant que royale.

Il a écrit : « J’ai senti que lorsqu’elle a rejoint la famille royale, elle n’était peut-être pas pleinement consciente de la machine dans laquelle elle se trouvait.

“La Firme, pour sa part, n’était pas habituée à avoir une superstar en son sein, et je ne pense pas qu’elle sache comment faire face à l’énorme quantité de publicité qu’elle a générée.”

La vie et l’héritage de la princesse Diana ont été honorés par ses fils, le prince Harry, 36 ans, et le prince William, 39 ans, lors du dévoilement d’une statue à sa mémoire jeudi.

Les frères ont commandé la statue au Sunken Garden, Kensington Palace, qui aurait été l’un de ses endroits préférés.

En raison de la réglementation sur les coronavirus, seul un groupe restreint de personnes a pu assister à la cérémonie.

William et Harry sont rejoints par les frères et sœurs de Diana – Earl Spencer, 57 ans, Lady Sarah McCorquodale, 66 ans, et Jane Fellowes, 64 ans.

Le concepteur de jardins Pip Morrison et l’artiste qui a créé la statue, Ian Rank-Broadley, étaient également présents.

Dans une déclaration conjointe publiée à la suite de l’événement, Harry et William ont déclaré: “Aujourd’hui, à l’occasion du 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde, changeant d’innombrables vit pour le mieux.

“Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit encore avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage.

“Merci à Ian Rank-Broadley, Pip Morrison et leurs équipes pour leur travail exceptionnel, aux amis et aux donateurs qui ont contribué à ce que cela se produise, et à tous ceux dans le monde qui gardent la mémoire de notre mère vivante.”

