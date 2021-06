Nouvelles de la princesse Diana: L’histoire de la robe de lune de miel de la famille royale mise à nu lors d’une exposition | Royale | Nouvelles

Royal Style in the Making comprend la tenue rose, conçue par David Sassoon pour Bellville Sassoon. L’ensemble robe et veste a été porté pour la première fois après son mariage en 1981 avec Charles.

Il a fait une autre apparition lors d’une tournée royale en Australie en 1982 – et lors de l’inauguration d’un hôpital à Grimsby en 1983.

La princesse Diana est décédée dans un accident de voiture en 1997, mais son style emblématique perdure.

Rich Simmons, superviseur principal de la styliste chez Stitch Fix UK, a décrit comment les looks les plus emblématiques de la princesse Diana peuvent être recréés.

Il a déclaré à Express.co.uk: “Le style de Diana a transcendé au cours des trente dernières années et la nature accessible de son style est maintenant plus facile à réaliser que jamais.”

La princesse du peuple choisit souvent des manteaux et des pulls colorés, ainsi que des costumes sur mesure.

De nombreuses tenues de Diana sont faciles à reproduire à la maison car elle opte souvent pour des pièces « sans effort » comme des pantalons larges, des chemisiers et des baskets.

M. Simmons a ajouté : « Les aspects clés du style de Diana sont faciles à reproduire compte tenu des tendances actuelles ; essayez un pantalon large plissé avec un chemisier ajusté à col montant et à manches bouffantes pour un look sans effort qui peut être facilement habillé avec des talons.

“Si vous recherchez une tenue plus décontractée, essayez un jean boyfriend de Lee Denim, un t-shirt à rayures nautiques et des baskets Superga pour une tenue de course facile à l’école.”

Les pièces de base de la princesse Diana comprenaient les baskets blanches Superega qu’elle était souvent vue quitter la salle de sport en portant.

De nos jours, les chaussures peuvent être trouvées dans une grande variété de couleurs et de styles.

Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, a déjà été aperçue portant un pantalon large et des baskets blanches Superga, comme sa défunte belle-mère.

M. Simmons a ajouté : « Enfin, Diana est devenue si connue pour ses blazers audacieux ; pour recréer le look cet automne, essayez un blazer de couleur bloc tendance superposé sur un tricot côtelé léger et un jean.

« La clé pour réussir cette tendance d’une manière vraiment portable est de garder les choses simples, en permettant aux détails avant-gardistes du blazer de briller ; essayez un style aux couleurs vives, un rembourrage solide aux épaules ou une coupe surdimensionnée pour canaliser le pic des années 80 Diana.

A NE PAS MANQUER

Michelle Obama parle de sa première rencontre avec la reine et Philip [INSIGHT]

Meghan Markle «craint de perdre le titre» et «a dit à Harry de modérer les attaques» [REVEAL]

La prédiction précise de la princesse Diana sur Harry [COMMENT]