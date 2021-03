Nouvelles de la princesse Eugénie: Jack Brooksbank et la princesse ne sont que la famille royale Harry et Meghan proches | Royal | Nouvelles

Meghan connaissait Eugénie avant de rencontrer le prince Harry à l’été 2016 et ils entretiennent depuis longtemps des relations amicales. Les relations entre Meghan et Harry et le noyau de la famille royale se sont détériorées après que les Sussex aient donné une interview incendiaire à Oprah Winfrey.

Meghan a révélé qu’elle avait eu des pensées suicidaires et souffrait de solitude depuis son mariage dans la famille royale en mai 2018.

Elle a également allégué qu’il y avait eu «des inquiétudes et des conversations» avant la naissance d’Archie au sein de la famille sur «la couleur de sa peau».

Parler à OK! L’auteur royal Katie Nicholl a déclaré que les Sussex avaient toujours une relation étroite avec Eugénie et Jack.

Elle a commenté: «Eugénie et Jack sont très proches de Harry et Meghan.

«C’est en fait l’une des rares amitiés étroites que Harry et Meghan ont conservées dans la famille royale.

En février, Eugénie a donné naissance à son fils, August Brooksbank.

Le mois suivant, Meghan a révélé qu’elle était de nouveau enceinte, après avoir donné naissance à Archie en 2019.

La duchesse a tragiquement subi une fausse couche en 2020, dont elle a écrit à propos de manière émouvante dans le New York Times.

Eugénie et Jack se sont mariés cinq mois après les Sussex dans un service télévisé sur ITV.

Avant le mariage, Eugénie aurait discuté des préparatifs de son grand jour avec Meghan.

Meghan a parlé de sa relation avec Eugénie lors de l’interview d’Oprah.

Elle a dit: «Eugénie et moi nous étions connus avant de connaître Harry, donc c’était confortable.

«Nous sommes amis avec eux en tant que couple.»

À la suite de l’entrevue, le palais de Buckingham a publié une brève déclaration au nom de la reine.

Il a exprimé sa tristesse face aux difficultés rencontrées par Meghan et a déclaré que les problèmes soulevés seraient traités en privé au sein de la famille.

Cependant, il a également affirmé que «les souvenirs peuvent varier» à propos de certains des événements dont Harry et Meghan ont parlé.

Les Sussex ont fait sensation dans le monde en janvier 2020 lorsqu’ils ont annoncé leur intention de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Actuellement, le couple vit dans un manoir de 11,2 millions de livres au nord de Los Angeles.