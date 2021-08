Nouvelles de la princesse Eugénie: la faille royale de Meghan et Harry est «trop profonde» pour qu’elle guérisse | Royale | Nouvelles

in

On avait espéré qu’Eugénie, qui est proche de Harry et Meghan avec la reine, pourrait aider à réconcilier la famille. Cependant, Phil Dampier, un célèbre auteur royal, a averti que le fossé était probablement « trop grand » pour être corrigé.

S’adressant à The Sun Online, il a déclaré: «Personnellement, je ne pense pas qu’Eugénie puisse faire grand-chose pour le moment pour combler le fossé.

«Je pense que la faille est trop profonde pour qu’elle joue un rôle majeur dans sa guérison.

“Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de chances de réconciliation entre qui que ce soit pour le moment et je n’aurais pas pensé qu’Eugénie soit en mesure de [help] – même si elle est pote avec [the Sussexes]. “

Eugénie a reçu Frogmore Cottage, l’ancienne maison de Harry et Meghan près du château de Windsor, après que les Sussex ont démissionné en tant que membres de la famille royale en mars 2020.

“Je pense que la faille est trop profonde pour qu’elle joue un rôle majeur” (Image: GETTY)

Harry et Meghan ont démissionné en tant que membres de la famille royale en 2020 (Image: GETTY)

Elle vit dans la propriété avec son mari Jack Brooksbank et leur fils August Brooksbank, né en février.

Harry est resté à Frogmore Cottage à son retour au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip et le dévoilement de la statue de la princesse Diana, respectivement en avril et juillet.

M. Dampier a déclaré que si Eugénie prenait des mesures pour réconcilier les Sussex avec la famille royale au sens large, elle serait probablement soutenue par sa sœur la princesse Beatrice.

Il a commenté: «Je suis sûr que Béatrice soutiendra toute initiative d’Eugénie pour essayer de construire des ponts et d’engager un dialogue entre William et Harry.

La princesse Eugénie avec Jack Brooksbank (Image: GETTY)

“Je pense qu’ils seront un peu préoccupés par certaines des choses qui ont été dites, mais évidemment un peu plus sympathiques que certains des membres de la famille royale plus âgés.”

Harry et Meghan ont fait sensation dans le monde en janvier 2020, lorsqu’ils ont annoncé leur intention de se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Ils ont déménagé à Los Angeles, dans l’État d’origine de Meghan en Californie, peu de temps avant que la ville ne soit bloquée contre les coronavirus.

En mars, une interview explosive avec Harry et Meghan, menée par Oprah Winfrey pour CBS, a été diffusée.

Harry et Meghan le jour de leur mariage (Image : GETTY)

William et Harry lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana (Image: GETTY)

La duchesse a allégué qu’il y avait eu “des inquiétudes et des conversations” sur le teint d’Archie, avant sa naissance.

Elle a déclaré: “Cela m’a été transmis par Harry.

“Ce sont des conversations que la famille a eues avec lui.”

Harry a confirmé qu’une discussion avait eu lieu, déclarant : « Cette conversation, je ne la partagerai jamais.

Meghan Markle s’est mariée à la famille royale en mai 2018 (Image: EXPRESS)

“A l’époque, c’était gênant, j’étais un peu choqué.”

Ni Meghan ni Harry ne nommeraient le royal qui a fait ces remarques.

Cependant, Mme Winfrey a confirmé plus tard qu’il ne s’agissait ni de la reine ni du prince Philip.

William et Harry dévoilant la statue de leur mère (Image : GETTY)

Le palais de Buckingham a publié une rare déclaration en réponse, au nom de la reine.

Elle a exprimé ses excuses pour les difficultés des Sussex, mais a noté que “certains souvenirs peuvent varier” sur les événements dont ils ont discuté.

Le mois dernier, il a été annoncé qu’Harry écrirait un mémoire, qui sera publié par Penguin Random House.