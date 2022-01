Nouvelles de la reine: contrecoup après le titre de chevalier de Blair alors que les Britanniques appellent à réduire le financement | Royale | Des nouvelles

Dans un sondage mené du 7 au 10 janvier auprès de 3 436 lecteurs d’Express.co.uk, 58% des électeurs ont déclaré que le budget royal devrait être réduit, contre 41% qui pensaient qu’il ne le devrait pas, et 1% des électeurs n’étaient pas sûrs. Un lecteur, Alf, a déclaré : « Ils ne sont plus dignes, la monarchie a fait son temps. Les gens doivent choisir entre la nourriture ou le chauffage. Alors que les Royals sont devenus une famille décadente et corrompue d’auto-droit aux frais des contribuables. »

Alf et de nombreux autres lecteurs ont été exaspérés par la décision de la reine d’aller de l’avant et d’honorer Sir Tony Blair d’un titre de chevalier. Un électeur surnommé ‘London Town’ a déclaré: « J’aimais notre reine Elizabeth, mais après avoir donné à Tony Blair le titre de chevalier et le scandale de la royauté, je crains de ne pas avoir de temps pour la famille royale. »

Tandis qu’un autre lecteur demandait : « Dans quel but quelqu’un voudrait-il payer pour l’entretien de l’une des familles les plus riches du monde ?

Mais les fans de Sa Majesté ont pris sa défense, énervés et prêts pour le débat.

Michwell a fait remarquer : « Laissez l’argent de notre reine tranquille ! Elle vaut chaque centime.

La subvention souveraine de 85,9 millions de livres sterling couvre les voyages officiels, l’entretien des propriétés et les coûts de fonctionnement de la maison de la reine.

La subvention souveraine est fournie par le Trésor de Sa Majesté, et en échange de ce soutien public, Sa Majesté donne les revenus du domaine de la Couronne au gouvernement.

Cela s’élevait à 345 millions de livres sterling en 2019-2020, soit plus de quatre fois le montant que les contribuables dépensent pour la subvention souveraine.

La reine, 95 ans, a également reçu environ 25 millions de livres sterling des revenus générés par son domaine privé, le duché de Lancaster, en 2019/2020.

À lui seul, Buckingham Palace, avec ses 775 chambres, ses 77 000 mètres carrés de surface au sol et sa piscine, coûte 1,1 million de livres sterling par an.

