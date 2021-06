Nouvelles de la reine: des signes «clairs» du lien du monarque avec Harry et Meghan au milieu de la rangée «désordonnée» de Lilibet | Royale | Nouvelles

in

La controverse entourant le nom de la nouvelle fille de Meghan Markle et du prince Harry a été décrite comme un « va-et-vient désordonné ». Le prénom de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor a été choisi en l’honneur de la reine. Les animatrices de podcast Royally Obsessed, Rachel Bowie et Roberta Fiorito, ont donné un aperçu de ce que cela disait sur le lien du monarque avec le duc et la duchesse de Sussex.

Mme Fiorito a déclaré aux auditeurs: “Omid Scobie a confirmé que Harry et Meghan avaient obtenu la permission de la reine d’utiliser Lilibet au nom de leur fille.

“Il a déclaré qu’une source du Sussex a déclaré que la reine était la première famille qu’Harry a appelée après sa naissance.

“Au cours de cette conversation, il a partagé l’espoir du couple de nommer leur fille en son honneur.

“Si elle n’avait pas soutenu, ils n’auraient pas utilisé le nom.”

Elle a poursuivi: “Donc, cela va vraiment à l’encontre de ce que disait la BBC.

“Une source du Palais leur a dit que la reine n’avait jamais été consultée.

“C’est vraiment juste un va-et-vient désordonné.”

Lilibet Diana est le onzième arrière-petit-enfant de la reine.

Elle a déclaré: “Il est très clair que leur relation avec la reine est solide.

“Dans l’interview d’Oprah, ils l’ont vraiment fait ressortir.”

Le duc et la duchesse ont maintenant publié une lettre légale accusant la BBC de reportages “faux et diffamatoires” sur l’histoire concernant le nom de leur fille nouveau-née.

Lilibet Diana est née dans un hôpital américain le 4 juin.

Elle est également désormais huitième dans l’ordre de succession au trône britannique.