Nouvelles de la reine Elizabeth II: 9 détails que vous ignoriez sur le couronnement spectaculaire de la reine | Royale | Nouvelles

2.) Le bouquet du couronnement

Le bouquet de la reine contenait des fleurs blanches de chaque nation du Royaume-Uni et était composé de fleurs blanches – orchidées et muguet d’Angleterre, stephanotis d’Écosse, orchidées du Pays de Galles et œillets d’Irlande du Nord et de l’île de Man.

3.) Changement de tenue du prince Philip

Le duc d’Édimbourg portait un uniforme de marine pour le voyage vers et depuis l’abbaye de Westminster.

Mais pendant son séjour à l’abbaye, il portait une couronne et sa robe de duc par-dessus son uniforme.