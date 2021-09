Nouvelles de la reine Elizabeth II : Arlene Foster dénonce le camouflet de la famille royale du président irlandais | Royale | Nouvelles

in

L’ancienne dirigeante du DUP, Arlene Foster, n’a pas hésité à considérer la décision du président irlandais de snober la reine. Comparant le président Higgins à la reine, Mme Foster a déclaré à GB News que le monarque “a fixé la norme élevée” pour la réconciliation. Elle a souligné le voyage historique de la reine en Irlande en 2011 “même si elle avait elle-même souffert directement des terroristes irlandais”. Cela faisait référence à l’assassinat en 1979 de Lord Mountbatten, qui était un oncle du prince Philip.

La reine assistera au centenaire, qui a été organisé par les quatre chefs religieux d’Irlande.

Mme Foster a déclaré: “C’était un événement pour réfléchir, pour envisager la réconciliation, pour regarder avec espoir vers l’avenir.

“Tout au long de cette décennie du centenaire, il y a eu un certain nombre d’événements auxquels les gens ont assisté, bien sûr célèbre, la reine en 2011 est allée à Dublin.

“Quand elle était là-bas, elle a reconnu 1916, et ceux qui ont participé au soulèvement contre les Britanniques, alors que son grand-père aurait été monarque à l’époque.”

L’ancien chef du DUP a poursuivi: “Tout cela malgré le fait qu’elle ait elle-même souffert aux mains de terroristes irlandais avec le meurtre de Lord Mountbatten.

“Elle a donc fixé la norme très haut pour la réconciliation et marquer le passé.

“Je pense que c’est une erreur, je pense que c’est extrêmement décevant et ce ne sont pas seulement les syndicalistes qui l’ont reflété.

“Le parti de l’Alliance a exhorté le président à reconsidérer sa décision. L’ancien Taoiseach a déclaré qu’il devrait être là.

Le président Higgins a déclaré que l’invitation qui lui avait été envoyée pour l’événement l’avait qualifié à tort de président de la République d’Irlande plutôt que de président d’Irlande.

Il a déclaré que le titre de l’événement, qui fait référence à la partition de l’Irlande et à la fondation de l’Irlande du Nord, n’était plus politiquement neutre.

Le président irlandais, qui est en grande partie un rôle cérémoniel, a déclaré que sa décision de décliner l’invitation est intervenue après six mois de réflexion et a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un camouflet personnel de la reine.

S’exprimant depuis Rome, il a insisté sur le fait qu’il n’était impliqué dans aucun « boycott » des événements et qu’il n’avait « aucune difficulté » à apparaître lors d’autres engagements en Irlande du Nord aux côtés de la reine.