Nouvelles de la reine Elizabeth II: Monarch «aurait adoré simplement être une dame de la campagne» | Royal | Nouvelles

Victoria Pryor, la petite-nièce de la reine mère, a affirmé que la reine Elizabeth II aurait aimé vivre dans le pays. Elle a décrit la vie idéale du monarque dans le documentaire d’ITV La reine et ses cousins, qui marque le 95e anniversaire de la reine.

Elle a dit: “Je veux dire que la reine aurait adoré simplement être une dame de la campagne avec ses animaux.”

M. Pryor a décrit la reine comme «incroyable», ajoutant qu ‘«elle s’occupe de tout le monde».

Elle a ajouté: «Nous sommes tous des gens parfaitement ordinaires. La reine mère et ma grand-mère étaient très proches et la reine mère aimait incroyablement maman et ses frères et sœurs.

“Maman l’a appelée [the Queen] Lilibet mais nous l’appelons Madame.

«Si elle reste, alors la première chose du matin, vous faites une révérence, et ensuite vous n’avez pas à faire la révérence après ça. C’est l’étiquette. “

La reine est apparue en pleine forme lundi lors d’une conversation avec la Royal Life Saving Society (RLSS) via un lien vidéo.

Au cours de l’appel, elle a parlé de gagner un prix de sauvetage en 1941 après avoir été interrogée par la bouée de sauvetage Sarah Downs sur son expérience avec le RLSS.

La reine a répondu: “Eh bien, tout s’est fait dans la baignoire, dans la piscine.

“Et je suppose que je n’ai pas vraiment réalisé ce que je faisais parce que je devais avoir 12 ans ou quelque chose comme ça … ou 14 ans? C’est il y a très longtemps, j’ai peur.”