Nouvelles de la reine Elizabeth II: Monarch perd son emprise sur la famille royale avant le jubilé | Royale | Nouvelles

La reine “perd son emprise sur la monarchie”, a déclaré un expert royal. L’animateur de TalkRADIO, Cristo Foufas, a souligné le dernier livre révélateur de bombes pour frapper la famille royale, alors que Tina Brown se prépare à sortir une suite de The Diana Chronicles. Charlie Rae, l’ancien rédacteur en chef royal du Sun, a déclaré à l’animateur de radio que les gens « faisaient la queue pour ruiner le jubilé de platine de la reine l’année prochaine ».

La reine devrait célébrer ses 70 ans sur le trône l’année prochaine alors que le pays organise des célébrations du jubilé de platine.

Cependant, M. Rae a déclaré que l’année sera marquée par une série de “livres révélateurs” sur la famille royale.

Il a suggéré que ces parutions de livres menaçaient de faire dérailler les plans de célébration de la reine.

Le livre de Mme Brown, intitulé The Palace Papers: Inside The House Of Windsor – The Truth And The Turmoil, sera publié quelques mois seulement avant les mémoires révélatrices du prince Harry, en avril

M. Rae a déclaré: “Elle promet toutes sortes de révélations.

“Elle parlera d’Andrew, Harry et Meghan, la reine.

“Je suis désolé pour la reine car il y a tellement de livres l’année prochaine – notamment de son petit-fils qui écrit des mémoires.

“On pourrait penser que les gens faisaient la queue pour ruiner son jubilé de platine l’année prochaine.”

Il a été révélé en juillet qu’Harry écrivait des mémoires depuis près d’un an.

Le livre du duc de Sussex devrait sortir fin 2022.

Plus tôt cette semaine, la reine est apparue en public alors qu’elle ouvrait officiellement la nouvelle session du Parlement écossais.

Lors de son discours lors de la cérémonie, elle a rendu hommage aux « personnes qui ont apporté une contribution extraordinaire à la vie des autres » pendant la pandémie de COVID-19

La monarque était en Écosse lors de sa pause annuelle à Balmoral.