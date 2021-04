Nouvelles de la reine Elizabeth II: Monarch pourrait demander à Sophie Wessex de «sortir de l’ombre» | Royal | Nouvelles

Sophie pourrait bientôt avoir de nouvelles responsabilités au sein du cabinet après que le prince Harry et Meghan Markle se soient retirés de leurs fonctions royales et que le duc d’Édimbourg soit décédé, selon un journaliste. Gordon Rayner du Telegraph a déclaré que le rôle de Sophie dans les jours qui ont suivi la mort du duc était essentiel pendant de telles périodes de deuil.

Il a ajouté: «Elle a fait les premiers commentaires publics sur son décès, a visité à plusieurs reprises le château de Windsor et a fourni une photographie de la reine et du duc à Balmoral que Sa Majesté a choisi de partager avec le monde en hommage à son défunt mari.

«Le départ du duc et de la duchesse de Sussex du Royaume-Uni et la retraite effective du duc d’York ont ​​laissé un trou majeur dans la liste des membres de la famille royale disponibles pour exercer des fonctions publiques, et la comtesse a été préparée à sortir de l’ombre dans l’année depuis Megxit. »

Le mari de Sophie et le plus jeune enfant de la reine et du prince Philip, le prince Edward, devraient également se mobiliser et acquérir le titre de duc d’Édimbourg lorsque le prince Charles montera finalement sur le trône.

Mais selon M. Rayner, la confiance de Sa Majesté en Sophie a été affichée lorsque la comtesse «a été autorisée à parler aux médias de la façon dont le souverain faisait face au lendemain de la mort du duc d’Édimbourg».

Il a ajouté: «Elle a poursuivi le lendemain en décrivant les derniers moments du duc et s’est rendue régulièrement à Windsor pour réconforter la reine de chez elle à Bagshot Park, à environ 16 km de là.

Le rédacteur en chef du journal a souligné le siège de la comtesse lors des funérailles du duc, le qualifiant de «position privilégiée».

Elle était assise presque en face du monarque et plus près d’elle que le prince Edward.

Selon une experte de la mode, Sophie se prépare à assumer plus de responsabilités et son style en est le reflet.