Nouvelles de la reine Elizabeth II: Monarque ne s’est «pas senti seul dans la maison de Dieu» lors des funérailles | Royal | Nouvelles

Sa Majesté a assisté samedi aux funérailles de son mari de 73 ans, le prince Philip, décédé au château de Windsor. En raison des directives actuelles sur les coronavirus, la monarque a été forcée de s’asseoir seule, ce qui a suscité des inquiétudes qu’elle se serait sentie seule sans sa famille pour la réconforter.

Mais selon l’auteur Gyles Brandreth, la reine a l’habitude de participer à des engagements royaux où elle est assise seule.

Dans un article d’opinion pour Telegraph.co.uk, M. Brandreth a écrit: «Je ne pense pas que la reine se soit sentie seule à l’enterrement de son mari bien-aimé.

«Elle a l’habitude de marcher en procession et d’être assise toute seule: elle l’a fait toute sa vie. Elle est reine après tout.

«Elle s’est assise pendant qu’elle était assise aux funérailles de samedi en raison des règlements actuels de Covid; elle n’aurait pas rêvé de le faire autrement. Elle prêche par l’exemple.

M. Brandreth a également suggéré que la foi de la reine l’avait aidée à rester forte pendant la cérémonie poignante.

Il a ajouté: «Mais elle ne se sent pas seule dans la maison de Dieu – c’est peut-être là où elle se sent le plus à l’aise, pour elle un lieu de réconfort et de consolation.

«Les enseignements du Christ sont le fondement de sa vie – comme elle l’a dit clairement vers la fin de chacune de ses émissions de Noël depuis son accession en 1952.»

Selon une source royale, la reine s’est également sentie réconfortée grâce aux messages de soutien des fans royaux du monde entier, ainsi que des membres de sa propre famille.

LIRE LA SUITE: Kate Middleton “ règne sur William ” lorsque Duke devient “ en colère ”

«Alors qu’en tant que famille, nous vivons une période de grande tristesse, cela nous a tous réconfortés de voir et d’entendre les hommages rendus à mon mari, de la part de ceux du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde entier.

«Ma famille et moi tenons à vous remercier tous pour le soutien et la gentillesse qui nous ont été témoignés ces derniers jours.

«Nous avons été profondément touchés et nous continuons à nous rappeler que Philip a eu un impact si extraordinaire sur d’innombrables personnes tout au long de sa vie.