Nouvelles de la reine Elizabeth II: Trevor Phillips interrompt une interview sur Sky News à propos d’une mise à jour sur la santé | Royale | Nouvelles

L’animateur de Sky News, Trevor Phillips, a interrompu le secrétaire général du Commonwealth pour annoncer que la reine manquera le service du dimanche du Souvenir d’aujourd’hui. Dans un moment télévisé dramatique, M. Phillips discutait de la COP26 avec la baronne Scotland lorsque la nouvelle a éclaté. Il a dit : « Secrétaire général, voulez-vous attendre un instant. Nous avons des nouvelles de dernière minute. »

L’animateur a poursuivi: « La reine a décidé avec regret qu’elle n’assisterait pas aux cérémonies du dimanche du Souvenir ce matin. »

Il a ensuite coupé le correspondant royal Rhiannon Mills qui a ajouté: « Au cours des derniers instants, nous avons eu une déclaration du Palais confirmant que Sa Majesté n’assisterait pas au cénotaphe aujourd’hui. »

Une déclaration du palais de Buckingham disait: « La reine, s’étant fait une entorse au dos, a décidé ce matin avec grand regret qu’elle ne pourra pas assister au service du dimanche du souvenir au cénotaphe.

« Sa Majesté est déçue de manquer le service. »

Ce devait être la première sortie publique du monarque après avoir été conseillé par les médecins de se reposer pendant près d’un mois, à la suite de contrôles médicaux à l’hôpital.

