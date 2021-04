Nouvelles de la reine Elizabeth II: Un cliché partagé par Cambridges montre l’amour de Monarch pour Charlotte | Royal | Nouvelles

L’une des photos montre l’amour de la reine pour la princesse Charlotte. Le duc et la duchesse de Cambridge ont honoré le duc d’Édimbourg en partageant des photos de lui avec ses arrière-petits-enfants. Le mari de la reine est décédé à l’âge de 99 ans vendredi, provoquant une vague de chagrin dans le monde.

Les clichés, publiés sur Instagram et Twitter, étaient accompagnés de la légende: «Aujourd’hui, nous partageons, avec les membres de la @RoyalFamily, des photos du duc d’Édimbourg, se souvenant de lui comme un père, un grand-père et un arrière-grand-père.»

L’une des photographies partagées par William et Kate montrait la reine et la princesse Charlotte, qui était encore bébé à l’époque, se regardant dans les yeux.

Les fans royaux qui ont remarqué le détail se sont précipités pour souligner le doux moment entre les deux royals.

Une personne a déclaré: «Quelle image adorable! La reine et la princesse Charlotte concentrées l’une sur l’autre est tellement adorable.

«Les enfants sont si chanceux qu’ils ont l’occasion de passer du temps avec leurs arrière-grands-parents.»

Un autre a ajouté: «J’adore la façon dont la reine et Charlotte se regardent et non la caméra.

“Tellement mignon! Le duc a toujours l’air impeccable même lors d’une journée décontractée!

Un troisième commentateur a écrit: «Oh quelle belle photo … J’adore la reine regardant bébé Charlotte.

«Merci beaucoup d’avoir partagé ces photos de famille personnelles avec tout le monde.