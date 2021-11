Nouvelles de la reine Elizabeth: une annulation de dernière minute montre que le monarque était désespéré de partir | Royale | Nouvelles

Camilla Tominey, correspondante royale du Telegraph, a écrit sur l’absence de la reine du service commémoratif dans un article récent. L’homme de 95 ans devait assister au service au cénotaphe aujourd’hui après avoir raté le sommet de la COP26 à Glasgow.

Ce sommet s’est tenu entre le 31 octobre et le 12 novembre et a réuni des militants, des dirigeants mondiaux et des membres de la famille royale.

Cependant, la reine a été forcée de se retirer de cet événement et les médecins lui ont dit de se reposer.

Les spéculations s’étaient multipliées sur la santé de Sa Majesté et les inquiétudes du public s’étaient accrues.

Mais l’espoir a été donné lorsque le palais de Buckingham a annoncé que Son Altesse Royale espérait assister au service à Londres.

Malgré cela, la reine était à nouveau absente de l’événement, cette fois avec une entorse au dos.

Mme Tominey a écrit: «Sa Majesté voulait désespérément y assister, mais les médecins auront exhorté à la prudence pour les 95 ans qui vivent en dehors de la zone de confort des autres de son âge.

« L’indice était dans la nature de dernière minute de l’annulation de la présence de la reine au service du souvenir de dimanche au cénotaphe.

« La décision est allée au fil parce que le monarque de 95 ans avait été si désireux d’assister à ce qui a toujours été une date sacro-sainte dans le journal royal.

« Comme les années précédentes, une couronne sera déposée au nom de Sa Majesté par le prince de Galles.

« Son Altesse Royale, ainsi que la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, le comte et la comtesse de Wessex, la princesse royale et le vice-amiral Sir Tim Laurence, le duc et la duchesse de Gloucester, le duc de Kent et la princesse Alexandra , sera présent au cénotaphe aujourd’hui comme prévu. »

Réagissant à l’annonce du palais, le journaliste Piers Morgan a écrit sur Twitter: « Il y a quelque chose qu’on ne nous dit pas sur la santé de la reine, c’est clairement une situation plus grave que le palais ne le dit. »

L’utilisateur de Twitter Phil Jones a tweeté: « Il n’y a aucun moyen que HM manque le service aujourd’hui à moins qu’elle ne soit vraiment mal.

« Très triste, elle a tant donné à ce pays, souhaitant à SM un prompt rétablissement. »

Evelyn Dalton a tweeté: « Je commence à penser la même chose, il est impossible que la reine rate quelque chose à moins que ce ne soit très grave et que ses conseillers médicaux insistent pour se reposer. »