Nouvelles de la reine: Fury alors que les manifestants ciblent le monarque «en deuil» à Royal Ascot | Royale | Nouvelles

Quatre femmes déguisées en personnel de restauration enchaînées et collées aux balustrades le dernier jour de Royal Ascot samedi après-midi. Les militants écologistes ont également érigé une banderole «Racing to Extinction» près de la ligne d’arrivée avant d’être escortés hors de l’hippodrome par le personnel de sécurité.

La démonstration a eu lieu alors que les chevaux de Queen’s Tactical et Light Refrain se préparaient à courir dans les Jersey Stakes.

Les militants ont fait des ravages alors que la reine, 95 ans, a fait sa première apparition à Royal Ascot 2021, et l’un de ses premiers engagements publics depuis la mort de son mari de 73 ans en avril.

Le coup a depuis suscité une réaction furieuse de la part d’un certain nombre de lecteurs d’Express.co.uk, qui ont fait connaître leurs opinions dans la section commentaires d’une histoire précédente.

Un certain nombre de lecteurs ont condamné le moment choisi pour la manifestation et ont souligné que la reine accepterait toujours sa perte.

Un lecteur a écrit: “Quelles personnes horribles, la reine est toujours en deuil, quel genre de vies basses sont-elles.”

Un deuxième a ajouté : « Honteux ! Notre Reine vient de perdre son mari !

« Ils ne sont rien de plus qu’une autre organisation de gauche !

Un troisième a commenté : « Bon sang ! Combien de plus pensent-ils que cet homme de 95 ans peut supporter ? Mais ils ne pensent pas, n’est-ce pas ?

Le monarque n’a pas été vu dans la loge royale pendant la journée et a choisi de regarder les courses en privé.

La reine avait un certain nombre de coureurs le dernier jour et a été vue en train d’inspecter de près les chevaux dans l’anneau de parade.

Reach For The Moon, la première de celles qui courent dans ses couleurs violet et or, a terminé deuxième lors de la course Chesham Stakes à 14h30.

La reine a également raté de peu un vainqueur dans la course Wokingham Stakes à 17 heures, alors que son hongre King’s Lynn est arrivé troisième.