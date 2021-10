Sa Majesté, 95 ans, a passé mercredi soir à l’hôpital – sa première nuit à l’hôpital en huit ans – après avoir annulé ses fonctions officielles. Cela comprenait l’annulation d’un voyage prévu en Irlande du Nord sur ordre des médecins. Les médecins de la famille royale ont envoyé la reine voir des spécialistes à Londres, son équipe médicale aurait agi par prudence pour la faire admettre à l’hôpital King Edward VII de Marylebone avant sa sortie le lendemain.

Le palais de Buckingham a insisté sur le fait que Sa Majesté était de « bonne humeur » à la suite d' »enquêtes préliminaires » lors de sa visite à l’hôpital.

Au cours des trois dernières semaines, elle a pris 14 engagements impressionnants, mais en utilisant souvent une canne.

La semaine dernière, elle l’a utilisé à l’abbaye de Westminster et à Cardiff, mais il était introuvable lors du Global Investment Summit de mardi au château de Windsor.

La reine célébrera 70 ans sur le trône britannique en 2022 – historique car ce sera la première fois qu’un monarque britannique franchit cette étape incroyable.

Mais le biographe royal Hugo Vickers a exhorté à la prudence, déclarant à Good Morning Britain: « Si vous regardez le programme qu’elle a fait, cela aurait épuisé presque n’importe lequel d’entre nous au cours des derniers jours.

« Étant donné que l’année prochaine, elle a une très grosse année – le jubilé de platine pour marquer ses 70 ans sur le lancer – ils (le palais) doivent faire attention, je pense, alors espérons qu’elle se repose un peu. »

M. Vickers a déclaré que la plupart des programmes de la reine étaient organisés pour elle, ajoutant que Sa Majesté trouvait « difficile de dire non aux choses » car elle ne voulait pas laisser tomber les gens.

Mais l’expert royal a également averti: « Elle peut bien sûr dire non et parfois elle le fait, mais je pense que parfois, ils doivent vraiment réfléchir à la façon de rendre les choses aussi faciles que possible obtenir une exposition maximale de la reine avec un minimum d’effort pour ne pas la fatigue trop.

LIRE LA SUITE: Meghan a laissé le visage rouge alors que le plaidoyer politique américain était « déjà passé »

S’exprimant également sur GMB, l’ancien attaché de presse de la reine Dickie Arbiter a déclaré: « Elle avait un programme très punitif en octobre et je suppose que la chose qui l’a vraiment fait reculer était mardi soir. »

Il était entendu que la reine était de retour à son bureau au château de Windsor jeudi après-midi – quelques heures seulement après son retour de l’hôpital.

Elle aurait lu ses boîtes rouges officielles du gouvernement et devrait maintenant se reposer pour le reste de la semaine.

Le palais de Buckingham a déclaré dans un communiqué: « Suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui (jeudi) et reste de bonne humeur. »

On pensait que Sa Majesté était restée à l’hôpital pendant la nuit car il était trop tard pour la ramener chez elle sur une distance de 42 km.

Il reste à espérer qu’elle pourra toujours assister au sommet sur le changement climatique COP26 avec les dirigeants mondiaux à Glasgow, qui commence le 1er novembre.

La ministre des Soins du gouvernement, Gillian Keegan, a déclaré: « Nous étions tous inquiets d’entendre, mais absolument ravis qu’elle semble être en voie de guérison.

« C’est une femme absolument phénoménale et remarquable et je ne pense pas que nous reverrons quelque chose comme elle. »