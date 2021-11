Nouvelles de la reine: interdiction de la famille royale imposée au jeu de société bien-aimé après une compétition «vicieuse» | Royale | Nouvelles

La famille royale est un navire serré en ce qui concerne les règles, et la reine est le capitaine. Le prince Andrew a laissé échapper une règle amusante que la reine a imposée lors d’une visite au siège de la Leeds Building Society lorsqu’on lui a présenté un jeu de monopole.

Un clip intitulé Royal Rule Book: The Royal Family’s Strangest Rules, explique la règle sur la chaîne de la famille royale sur YouTube.

Ils rapportent : « Les membres de la famille royale aiment un bon jeu, mais le monopole n’est pas envisageable.

« Le prince Andrew a dit que c’était interdit car cela devenait trop vicieux. »

Il a également été rapporté par Marie Claire : « En décembre 2008, le prince Andrew s’est rendu au siège de la Leeds Building Society, récemment rénové, à Albion Street.

« Avant son départ, le duc d’York a reçu le jeu de société Monopoly pour marquer sa visite.

« Cependant, Andrew a dû refuser poliment le jeu car il aurait révélé: » Nous ne sommes pas autorisés à jouer au Monopoly à la maison. »

Le Daily Telegraph a rapporté qu’Andrew avait expliqué que le jeu pouvait provoquer des disputes au sein de la famille, car « ça devient trop vicieux ».

Les Windsor honorent également leur héritage allemand en ouvrant des cadeaux après le thé de l’après-midi la veille de Noël au lieu du jour de Noël.

Le 25, la reine est rejointe par sa famille pour un service religieux à Sainte-Marie-Madeleine sur le domaine de Sandringham.

Toute la famille regarde également ensemble la diffusion annuelle de Noël de la reine le jour de Noël.