Nouvelles de la reine: la biographie du site Web de la famille royale de Meghan Markle a été mise à jour pour inclure Lilibet Diana | Royale | Nouvelles

in

L’enfant, qui porte le nom du surnom d’enfance de la reine, avec un deuxième prénom qui honore la défunte mère du prince Harry, est le huitième rang pour le trône et est le deuxième enfant du duc et de la duchesse.

La mise à jour de la section “à propos” du site Web reflétait l’ajout à la progéniture de Meghan et Harry déclarant: “Le duc et la duchesse ont deux enfants, Archie Mountbatten-Windsor et Lilibet Mountbatten-Windsor”.

Le changement de la liste royal.uk intervient près de deux mois après la naissance de Lilibet, et auparavant, le site Web faisait simplement référence à Meghan et Harry, ainsi qu’au frère de Lilibet, Archie.

La mise à jour signifie également que Lilibet a été officiellement reconnu comme un ajout à la ligne de succession de la famille royale, déplaçant le prince Andrew qui était auparavant huitième en ligne.

Le rédacteur en chef royal américain de Harper’s Bazaar, Omid Scobie, qui est un ami du couple, a évoqué les changements dans un tweet adressé à ses 71,2 000 abonnés.

Lilibet est née à l’hôpital Santa Barbara Cottage, en juin, mais était absente du site Web jusqu’à récemment.

Les modifications apportées au site, y compris la section « à propos » et la ligne de succession royale, ont été apportées beaucoup plus rapidement après la naissance d’enfants royaux dans le passé.

Une référence au frère de Lilibet, Archie, a été ajoutée seulement 15 jours après sa naissance en mai 2019, tandis que le prince Louis, le troisième enfant du prince William et Kate, a été ajouté à la liste seulement 12 jours après sa naissance.

Beaucoup spéculent que le retard pourrait être lié aux tensions entre le prince Harry et Meghan, et la famille royale.

Meghan, qui a eu 40 ans ce mois-ci, vit aux États-Unis avec son mari le prince Harry et leurs deux enfants depuis que les Sussex ont décidé qu’ils souhaitaient se retirer de leurs fonctions royales l’année dernière.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle accusée d’avoir ignoré Doria dans les noms de bébé Lilibet

Il a qualifié cette décision de “un peu irritable”, mais un porte-parole du palais de Buckingham a rejeté tout acte répréhensible en affirmant que le site Web de la famille royale était “mis à jour périodiquement”.

M. Ship a exprimé son incrédulité face à l’action en disant: “Vous devez demander ce qui leur a pris si longtemps. Tout ce qu’ils ont à faire est d’appuyer sur le bouton de paragraphe et de saisir un numéro différent.

“Ils ont dû le faire avant. Ils l’ont fait pour Archie. De toute évidence, ils l’ont fait pour Louis quand il est né.

«Et ils l’ont fait pour certains des autres enfants comme August qui sont également nés. Alors où est Lilibet ? Je peux leur pardonner une semaine ou deux mais un mois ?

Il a ajouté: “Est-ce qu’ils disent:” Nous nous en occuperons quand nous serons prêts?’ J’ai l’impression que, peut-être, ils font un point ».