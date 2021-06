Nouvelles de la reine: la famille royale bien préparée pour les défis de la vie sous les projecteurs | Royale | Nouvelles

Le commentateur royal Jonathan Sacerdoti a félicité la famille royale pour sa capacité à rester pertinente à l’ère moderne. En parlant à Express.co.uk, il a noté que chaque génération de membres de la famille royale apporte de nouveaux défis et a réfléchi aux problèmes du prince Harry avec la monarchie. Il a noté que la reine et la monarchie, en tant qu’entité, sont devenues très douées pour relever ces défis.

Il a souligné que la princesse Diana s’était avérée difficile à gérer pour la famille royale mais, comme avec le prince Harry, la famille royale sera en mesure de résoudre tous les problèmes.

M. Sacerdoti a déclaré : « La famille royale doit constamment s’adapter au monde moderne.

“Une partie de ce monde moderne est constituée des membres de la famille elle-même, chaque génération apporte de nouveaux défis.

“Je pense que le fait que nous les ayons à la tête de la Grande-Bretagne, cette famille aristocratique, ils n’ont pas de pouvoir réel mais ils sont la famille à la tête du pays avec la reine comme chef de l’État.

“C’est quelque chose qui a bien fonctionné en Grande-Bretagne et qui bénéficie d’un soutien assez décent.”

Mais chaque génération de cela le défie d’une manière ou d’une autre.

“Si vous êtes né dans cette famille, je pense que c’est évidemment assez difficile psychologiquement en tant qu’individu.

“Mais il y a des mesures en place, des itinéraires que vous pouvez emprunter, qui vous aident à faire face à cela.

“Nous l’avons vu grandir sous les projecteurs dès le départ, sa mère, la princesse Diana, était évidemment très médiatisée dans le monde entier.

“Elle a lancé des défis à la famille royale de la part d’un étranger qui s’y est marié,

“Elle était également assez différente des autres membres de la famille et bien sûr, cela s’est terminé de manière très tragique.

“Le plus tragiquement pour ses enfants William et Harry, donc je pense que Harry a ensuite grandi avec la tristesse, le chagrin et le traumatisme de perdre sa mère d’une manière si médiatisée et traumatisante à un si jeune âge.”