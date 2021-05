Nouvelles de la reine: la fureur du palais de Buckingham en tant que reine exploitée dans l’image trafiquée de Donald Trump Royal | Nouvelles

La “ résilience ” de Queen est “ extrêmement admirable ”, selon un expert

Le palais de Buckingham a formellement demandé à ce qu’une image falsifiée de la reine soit retirée du «train Trump». Le Trump Train est un bus de campagne non officiel qui a soutenu la réélection du 45e président américain lors de la campagne électorale présidentielle américaine de 2020.

Un côté du bus montre une grande image de la reine dans une tenue rouge.

La photographie originale de la reine a été prise par Christopher Furlong le 1er avril 2011, lors d’une visite au Pays de Galles.

Il montre la monarque souriante portant une broche en diamant sur son revers et une décoration florale sur son chapeau.

Cependant, la version de la photo utilisée dans le bus, placée à côté d’un logo indiquant “Women for Trump”, montre Sa Majesté portant un chapeau avec le célèbre slogan de Trump “Make America Great Again” et un badge sur son manteau portant le symbole de QAnon.

Un porte-parole du palais a déclaré à BuzzFeed News qu’ils étaient conscients du fait que l’image de la reine était utilisée.

Une photo trafiquée de la reine apparaissant dans un bus non officiel de la campagne pro-Trump (Image: TRUMP TRAIN 2020 CAMPAIGN TOUR / FACEBOOK / FACEBOOK / GETTY)

La photo trafiquée de la reine dans le bus Trump Train (Image: TRUMP TRAIN 2020 CAMPAIGN TOUR / FACEBOOK)

Ils ont ajouté: “Des déclarations demandant la suppression ont été faites.”

Express.co.uk a également contacté Buckingham Palace pour obtenir des commentaires.

La reine reste strictement neutre en matière de politique tant au Royaume-Uni qu’à l’étranger.

13 présidents américains, dont Joe Biden, ont servi tout au long de son règne record.

LIRE LA SUITE: Meghan voulait une naissance discrète mais a déclaré que Palace “ n’avait pas demandé ” de photo

La reine avec le prince Charles et Donald Trump en 2019 (Image: GETTY)

La photo trafiquée de la reine est sur le côté du bus, propriété du partisan de Trump, Buddy Hall, depuis plus d’un an.

Le bus présente une série d’images qui semblent avoir été modifiées, y compris un portrait de l’ancien président américain Ronald Reagan portant un chapeau rouge portant le mot «Trump».

Le bus a initialement soutenu la réélection de M. Trump et de son vice-président Mike Pence en 2020.

Cependant, alors qu’il se prépare à soutenir la campagne pour la réélection de M. Trump en 2024, M. Hall a récemment déclaré qu’il était sur le point de retirer les images de l’ancien vice-président du bus.

NE MANQUEZ PAS

Si vous ne pouvez pas voir le sondage ci-dessous, cliquez ici

La reine et Donald Trump lors d’un banquet d’État en 2019 (Image: GETTY)

Le 1er mai, un post sur la page Facebook dédié au bus Trump Train disait: “Le bourgeon 2020 est en train de retirer l’écharpe et une nouvelle enveloppe complète installée en 2 semaines prenant TRAITOR PENCE OFF en remplacement par DESANTIS, Candace Owens Don Junior Laura Trump General Flynn Rand Paul et bien d’autres. “

Dans une vidéo publiée sur Facebook le 8 mai, la personne qui enregistre a déclaré: “La peinture se détache. Nous sommes en train de reconditionner le bus.”

Après avoir montré quelques modifications déjà apportées au bus, y compris le remplacement de 2020 par 2024, il a poursuivi: «Nous sommes donc en train de reconditionner le bus. Il s’agit d’une version trafiquée du bus 2020.

“Les quatre là-bas, nous avons juste mis un quatre au-dessus du zéro, le ‘troisième tour’ … nous avons mis un trois sur les deux. Et tout le reste est pareil.”

La reine a accédé au trône en 1952 (Image: EXPRESS)

Express.co.uk a contacté M. Hall pour lui demander s’il prévoyait de retirer l’image de la reine du bus.

M. Trump n’a pas encore confirmé qu’il se présenterait comme candidat aux élections présidentielles américaines de 2024.

La semaine dernière, le bus a été vu lors d’un rassemblement organisé par des représentants et de fervents partisans de M. Trump Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene en Floride.

La reine a rencontré M. Trump alors qu’il était président pour la première fois au château de Windsor en juillet 2018.

La reine accueille Donald Trump dans sa résidence (Image: GETTY)

En juin 2019, lors de la visite d’État de M. Trump au Royaume-Uni, le monarque l’a accueilli au palais de Buckingham.

M. Trump a parlé avec tendresse de la reine après sa visite d’État, affirmant que la reine “ne s’était pas autant amusée depuis 25 ans”.

Il a ajouté: «Ensuite, j’ai été critiqué pour cela, car ils ont dit que nous nous amusions trop.

“Cela n’a pas d’importance, mais nous avions une excellente relation, et j’avais une excellente relation avec Charles, et honnêtement, j’ai une très bonne relation avec de nombreux dirigeants étrangers.”