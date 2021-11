Nouvelles de la reine: la méthode de Monarch pour manger des bananes afin qu’elle ne ressemble pas à un singe engloutissant | Royale | Nouvelles

Darren McGrady, un ancien chef de cuisine du Palace, a partagé la méthode que Sa Majesté la Reine suit pour rester élégante lorsqu’elle mange des bananes.

La reine, 95 ans, épluche les fruits jaunes et épais avec un couteau et une fourchette, a déclaré M. McGrady, qui a travaillé au palais de Buckingham pendant plus de 10 ans.

Elle coupait le haut et le bas, coupait la peau dans le sens de la longueur et la hachait en petits morceaux qui seraient ensuite prêts à être mangés avec élégance.

La reine a utilisé cette technique pour éviter de ressembler à un « singe engloutissant », a expliqué le chef royal, qui travaillait également pour la défunte princesse Diana, pour laquelle il aurait préparé le dîner le soir de sa mort en 1997.

Mais la façon particulière de peler les bananes n’est qu’une des bizarreries alimentaires de Sa Majesté.

Dans le livre de Thomas Blaike What a thing to say to The Queen, l’auteur a révélé quelque chose que le défunt mari du monarque, le prince Philip, duc d’Édimbourg, a dit un jour à propos de sa femme.

« S’il était d’usage d’avoir du porridge à chaque repas », a déclaré Philip, « Lilibet en aurait. »

Ce n’est pas seulement la bouillie, cependant, qu’elle aime pour le petit-déjeuner (et les autres repas), mais aussi les céréales.

Dans le livre, M. Blaike a rappelé un cas où Nancy Reagan, ancienne première dame des États-Unis, a été invitée à déjeuner à Windsor et, sur le chemin de la terrasse où la reine l’attendait, « des boîtes de céréales l’ont complètement perplexe ».

Mme Reagan a demandé au prince Charles : « Que dois-je faire ? », ce à quoi le fils aîné de la reine a répondu : « Aidez-vous simplement. »

Parmi les préférences alimentaires du monarque figurent également quelques interdits, tels que les crustacés, pour leur probabilité de provoquer une intoxication alimentaire, ou l’ail, peut-être pour son odeur.

Camilla, duchesse de Cornouailles, l’a confirmé lors d’une apparition à MasterChef Australia. « Je déteste dire ça, mais l’ail… L’ail est un non-non. »

S’il y a quelque chose dont la reine ne se détournerait jamais, c’est le thé.

M. McGrady a expliqué: « Elle prenait toujours le thé de l’après-midi où qu’elle soit dans le monde. »

Durant son mandat de chef, de 1982 à 1993, il la rejoint lors de deux tournées royales en Australie.

Parlant de l’un de ces voyages, il a déclaré: « Il était cinq heures du matin, mais pour la reine, il était cinq heures de l’après-midi, donc mon premier travail consistait à fabriquer des scones. »

Il y a, cependant, un « plaisir coupable » que Sa Majesté a récemment abandonné – son martini quotidien.

Bien qu’elle soit rarement vue en train de boire de l’alcool en public, la reine aurait pris l’habitude de prendre un cocktail la plupart des soirs.

Un ami de la famille a déclaré à Vanity Fair : « On a dit à la reine d’abandonner son verre du soir, qui est généralement un martini sec.

« Ce n’est pas vraiment grave pour elle, elle n’est pas une grande buveuse mais il semble un peu injuste qu’à ce stade de sa vie, elle doive renoncer à l’un des rares plaisirs. »