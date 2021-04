Nouvelles de la reine: la reine a dit d’être plus transparente sur les chiffres disgraciés des honneurs | Royal | Nouvelles

Reine: un expert explique comment le monarque est « rarement critiqué »

Chaque année, la Reine récompense des personnes à travers le Royaume-Uni pour leurs efforts et leurs réalisations dans la société, avec 414 «héros méconnus» de la pandémie de Covid décernés l’année dernière. Cependant, au cours de son règne de 69 ans, la reine a également annulé les honneurs de 186 personnes en raison de condamnations pénales ou de faute professionnelle, avec une moyenne de trois personnes déshonorées en un an. Certains des chiffres incluent des personnalités telles que les dictateurs Robert Mugabe et Nicolae Ceausescu, ainsi que le jockey fraudeur des impôts Lester Piggott et les anciens ministres John Profumo et Chris Huhne.

Mais il a maintenant été révélé dans une enquête du Times que le nombre de personnes déshonorées a plus que doublé au cours des 10 dernières années.

Cela est dû au fait que le Cabinet Office, qui gère le comité de déchéance des honneurs pour la reine, ne publie pas de chiffres annuels ni ne donne publiquement les raisons pour lesquelles des individus ont été disgraciés.

Elizabeth Yardley, professeur de criminologie à la Birmingham City University, a appelé à plus de transparence sur les raisons pour lesquelles les gens sont dépouillés de leurs honneurs, car c’est dans «l’intérêt public».

Elle a déclaré au Times: «Je pense [the committee] devrait être plus transparent.

La reine a été exhortée à être « plus transparente » face aux honneurs disgraciés (Image: GETTY)

«S’il existe des preuves suffisantes pour dire que cette personne ne mérite pas cet honneur, il est sûrement dans l’intérêt public de le savoir.»

Mme Yardley a ajouté qu’il était souvent difficile de soutenir les accusations contre des criminels tels que les délinquants sexuels d’enfants lorsque leurs distinctions et honneurs agissaient comme une «armure».

Elle a déclaré: «Il y a vraiment une intention d’être reconnue et d’être récompensée pour le merveilleux travail de charité que vous avez accompli.

« Plus vous mettez cette armure, plus il est difficile de faire tenir les accusations. »

LIRE LA SUITE: Famille royale EN DIRECT: Meghan et Harry ont attaqué plus de « 17 revendications démystifiées »

La reine récompense des personnes à travers le Royaume-Uni pour leurs efforts et leurs réalisations dans la société (Image: GETTY)

Les honneurs ont été créés en 1917 par le roi George V et sont divisés en divisions civiles et militaires, dont la plus ancienne fait du récipiendaire un chevalier ou une dame.

La suppression des honneurs, qui est officiellement appelée «déchéance», se produit lorsque quelqu’un est réputé avoir jeté le discrédit sur le système des distinctions.

En 2013, le gouvernement a refusé une demande de création d’un organe indépendant qui serait supervisé par un juge à la retraite de la Haute Cour, afin d’éviter que ceux qui sont en disgrâce ne soient « davantage humiliés ».

Dans sa réponse officielle, le gouvernement a déclaré à l’époque: «Il ne pense pas que des procès publics qui serviraient à faire honte davantage aux personnes concernées soient conformes à la dignité du système des distinctions honorifiques».

NE MANQUEZ PAS

Piers Morgan fait rage après les critiques de Meghan Markle [VIDEO]

Le prince Harry « veut des excuses » de la famille royale pour Meghan Markle [INSIGHT]

Andrew Neil a ridiculisé le concept de Meghan Markle de « ma vérité » [REACTION]

Rolf Harris a été dépouillé de son CBE en 2015 après avoir été reconnu coupable d’agressions sexuelles contre des filles (Image: GETTY)

Une liste complète des honneurs révoqués depuis 1945, créée par le Times, a montré que les délinquants sexuels constituaient la plus grande catégorie de honte.

Cela est dû au fait que la catégorie a enregistré 37 pour cent des annulations au cours des 20 dernières années.

La fraude est arrivée en deuxième place avec 21%.

En septembre de l’année dernière, le producteur hollywoodien en disgrâce Harvey Weinstein a fait retirer son CBE honoraire.

Au cours de son règne de 69 ans, la reine a annulé les honneurs de 186 personnes (Image: EXPRESS)

La reine pourrait « mener des engagements internationaux », selon un expert

L’annonce a été publiée dans The Gazette, qui est le dossier public officiel du Royaume-Uni.

L’avis disait: « La Reine a ordonné que la nomination de Harvey Weinstein au poste de commandant honoraire de la division civile de l’Ordre le plus excellent de l’Empire britannique, datée du 29 janvier 2004, soit annulée et annulée et que son nom soit effacé du registre dudit ordre. «

Parmi les autres chiffres de ces dernières années, citons l’animateur pour enfants en disgrâce Rolf Harris, qui a été déchu de son CBE en 2015 après avoir été reconnu coupable d’agressions sexuelles sur des filles âgées d’à peine sept ans.

Le radiodiffuseur Stuart Hall a également été déchu de son OBE en 2013 à la suite de sa condamnation pour délits sexuels contre des enfants.

La reine a récompensé l’an dernier 414 « héros méconnus » de la pandémie de Covid (Image: GETTY)

Une porte-parole du palais de Buckingham n’a pas fait de commentaire lorsqu’elle a été contactée par le Times.

Le Cabinet Office a déclaré qu’il avait accru la transparence ces dernières années en expliquant le fonctionnement du système et en nommant des membres indépendants au comité de déchéance.

Il a déclaré dans un communiqué: «La grande majorité des décisions de confiscation sont publiées – y compris celles relatives aux abus sexuels sur des enfants.

«Toute exception à cette règle reflète les considérations plus larges de l’obligation de diligence.»