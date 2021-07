Nouvelles de la reine: la reine a un plan insultant pour Meghan et Harry au lieu de supprimer des titres | Royale | Nouvelles

Prince Harry: les animateurs de télévision sympathisent avec la reine après la révélation des mémoires

Depuis qu’ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale, Meghan et Harry ne peuvent plus effectuer d’engagements royaux et ont également perdu leurs parrainages militaires et royaux. Ils ne peuvent pas non plus utiliser le mot “royal” dans leur image de marque pendant qu’ils se taillent une nouvelle marque aux États-Unis. Cependant, le couple a toujours ses titres de duc et de duchesse de Sussex, Harry conservant également son titre de prince.

Malgré cela, ils ont suscité l’indignation des fans royaux pour avoir encore gagné de l’argent avec le nom royal en dénigrant à plusieurs reprises la monarchie dans leurs récentes interviews, ce qui a incité la reine à retirer ses titres restants.

Mais l’expert royal Ingrid Seward estime que Sa Majesté préfère “les ignorer” que de leur donner plus de “munitions pour critiquer la monarchie”.

Elle a déclaré à Express.co.uk : “Je ne pense pas que la suppression des titres ferait une grande différence et cela aurait l’air très mesquin.

“Je ne pense pas non plus que ce soit quelque chose que la reine voudrait faire à ce stade de son règne.

La reine pourrait avoir un autre tour dans sa manche pour traiter avec Meghan et Harry (Image: GETTY)

“Ce serait bien plus insultant de les ignorer.

“Même les exclure du jubilé l’année prochaine leur donne des munitions pour critiquer la monarchie.”

En janvier, la reine a dépouillé Meghan et Harry de leurs titres de RHS après avoir officiellement rompu les liens avec la monarchie.

Cela signifie que Harry ne détient plus ses titres militaires, notamment The Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships and Diving.

Harry et Meghan utilisent toujours leurs titres de duc et de duchesse de Sussex (Image: GETTY)

Il n’est également plus le patron de l’Angleterre Rugby.

Meghan a également perdu ses parrainages avec le Royal National Theatre et l’Association des universités du Commonwealth.

Dans un communiqué, le palais de Buckingham a déclaré à l’époque: “Le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé à Sa Majesté la reine qu’ils ne reviendront pas en tant que membres actifs de la famille royale.

“Après des conversations avec le duc, la reine a écrit confirmant qu’en s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de continuer avec les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public.

Harry et Meghan ne peuvent désormais plus utiliser le mot “royal” dans leur image de marque (Image: GETTY)

“Les nominations militaires honorifiques et les parrainages royaux détenus par le duc et la duchesse seront donc restitués à Sa Majesté, avant d’être redistribués parmi les membres actifs de la famille royale.

“Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille.”

Un porte-parole du couple a déclaré: “Comme en témoigne leur travail au cours de l’année écoulée, le duc et la duchesse de Sussex restent attachés à leur devoir et à leur service au Royaume-Uni et dans le monde, et ont offert leur soutien continu aux organisations qu’ils ont représenté quel que soit son rôle officiel.

“Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel.”

Harry et Meghan vivent maintenant aux États-Unis après avoir quitté leurs fonctions royales (Image: EXPRESS)

Meghan et Harry ont également parlé des titres royaux lors de leur interview explosive avec Oprah en mars.

Meghan a déclaré qu’Archie n’avait pas reçu de titre royal, ce qui signifiait qu’il ne recevrait plus de sécurité financée par les contribuables.

Elle a également suggéré que la décision était peut-être due à la couleur de sa peau.

Le palais de Buckingham a répondu plus tard : « Les souvenirs peuvent varier. »

Meghan et Harry ont également parlé des titres royaux lors de leur interview explosive avec Oprah (Image: GETTY)

Meghan a déclaré: “Ils ne voulaient pas qu’il soit un prince ou une princesse, ne sachant pas quel serait le sexe, ce qui serait différent du protocole, et (a dit) qu’il n’allait pas recevoir de sécurité.

“Pendant ces mois où j’étais enceinte, nous avons en tandem la conversation sur, vous n’aurez pas de sécurité, vous ne recevrez pas de titre et aussi des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau à sa naissance.”

Meghan a également déclaré dans l’interview qu’elle ne se souciait pas de “toute la grandeur entourant ce truc”.

Elle a ajouté: “Le titre le plus important que j’aurai jamais est maman.”

Express.co.uk a contacté Buckingham Palace pour un commentaire.