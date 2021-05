Nouvelles de la reine: la reine est invitée à approuver les apparitions du prince Harry | Royal | Nouvelles

Il a été demandé aux lecteurs d’Express.co.uk entre 13 h 10 le 27 mai et 11 h 15 le 29 mai si la reine devait refuser l’autorisation d’une autre émission de télévision sur le prince Harry. Sur les 10 448 personnes qui ont répondu, 9 623 personnes ont dit oui. Seuls 610 électeurs (six pour cent) ont dit non. Et 216 personnes (deux pour cent) ont dit qu’elles ne savaient pas.

Une personne a déclaré: “Il est né royal avec le statut royal et devrait se comporter comme tel.”

Un autre a ajouté : “Tout à fait d’accord !”

Une troisième personne a écrit : « Il est inapte à être associé à la famille royale ; alors, OUI !

Cela vient du fait qu’une source proche du palais a affirmé que la reine n’avait “aucune idée” dont la famille royale parlerait, avant d’ajouter qu’elle et le prince de Galles étaient “absolument abasourdis”.

L’initié royal a ajouté que la façon dont Harry avait présenté l’idée du programme à la reine était “clairement trompeuse” et qu’elle n’aurait pas été approuvée si la famille royale savait qu’il s’agissait d’une “attaque personnelle contre son père et l’institution”.