Nouvelles de la reine: la reine est invitée à dépouiller le prince Harry de ses titres après l’avoir “trompée” | Royal | Nouvelles

Harry a commencé à se faire un nom aux États-Unis, tout en conservant ses titres de duc de Sussex et de prince. Il joue actuellement dans une nouvelle série Apple TV avec Oprah qui explore les problèmes de santé mentale. On pense que Harry a demandé l’autorisation de la reine pour que la série se poursuive, mais il semble qu’il ne lui ait peut-être pas entièrement dit ce qu’il dirait à propos de sa famille dans la série. Cela survient alors qu’il accusait la famille royale de “négligence totale” en discutant avec Oprah dans The Me You Can’t See.

Une source proche du palais a affirmé que la reine n’avait “aucune idée” dont la famille royale parlerait, avant d’ajouter qu’elle et le prince de Galles étaient “absolument abasourdis”.

L’initié royal a ajouté que la façon dont Harry avait présenté l’idée du programme à la reine était “clairement trompeuse” et qu’elle n’aurait pas été approuvée si la famille royale savait qu’il s’agissait d’une “attaque personnelle contre son père et l’institution”.

Il a été demandé aux lecteurs d’Express.co.uk entre 13 h 10 le 27 mai et 11 h 15 le 29 mai si Harry devrait voir ses derniers liens royaux supprimés après avoir « induit la reine en erreur » à propos de son émission télévisée.

Sur les 10 448 personnes qui ont répondu, un nombre impressionnant de 10 222 électeurs (98 %) ont dit oui.

Seuls 161 (deux pour cent) des électeurs n’étaient pas d’accord et bien qu’Harry doive conserver ses titres.

Et 65 répondants (un pour cent) ont dit qu’ils ne savaient pas.

Une personne a écrit : “Harry et Markle devraient être déchus de leurs titres.

“Parce qu’ils n’ont aucun respect pour la reine ou tout autre membre de la famille royale.”

En janvier, la reine a dépouillé Meghan et Harry de leurs titres de HRH, ce qui signifie que Harry ne détient plus ses titres militaires, notamment The Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships et Diving.

Il n’est également plus le patron de l’Angleterre Rugby.

Meghan a également perdu ses patrons avec le Royal National Theatre et l’Association des universités du Commonwealth.

Une source a déclaré à DailyMail.com: «Ceux qui entourent la reine et le prince Charles sont absolument stupéfaits par ce qui s’est passé.

«C’est une question de confiance, et honnêtement, tout cela ne tient qu’à un fil pour le moment.

«Personne dans les cercles du Palais n’a autre chose que de la sympathie pour le traumatisme et la vie troublée d’Harry, mais il est contrarié et gêné de le partager dans une émission de télévision internationale.

“Certes, les détails intimes de ses difficultés brossent un tableau très négatif de sa famille et de son éducation. Beaucoup de gens ont un point de vue différent.

Dans un communiqué, le palais de Buckingham avait déclaré à l’époque: «Le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé à Sa Majesté la reine qu’ils ne reviendraient pas en tant que membres actifs de la famille royale.

“Après des conversations avec le duc, la reine a écrit confirmant qu’en s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de continuer avec les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public.

“Les nominations militaires honorifiques et les parrainages royaux détenus par le duc et la duchesse seront donc restitués à Sa Majesté, avant d’être redistribués parmi les membres actifs de la famille royale.

“Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille.”

Un porte-parole du couple a déclaré: “Comme en témoigne leur travail au cours de l’année écoulée, le duc et la duchesse de Sussex restent attachés à leur devoir et à leur service au Royaume-Uni et dans le monde, et ont offert leur soutien continu aux organisations qu’ils ont représenté quel que soit son rôle officiel.

“Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel.”

Buckingham Palace n’a pas répondu lorsqu’il a été contacté par Express.co.uk.