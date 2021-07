Nouvelles de la reine: la reine «s’inquiète» de la menace de l’indépendance de l’Écosse | Royale | Nouvelles

L’expert royal Richard Fitzwilliams a souligné l’importance de l’Union pour la reine. Lors d’une interview avec Express.co.uk, M. Fitzwilliams a noté que la famille royale continuerait à se rendre en Écosse pour des événements et des visites dans le but d’inciter le peuple écossais à vouloir rester une partie de la Grande-Bretagne. L’expert royal a insisté sur le fait que cela fonctionnait déjà et a fait valoir que plus le peuple écossais voulait garder la monarchie.

Il a ajouté que cela conduirait le Parti national écossais à modifier son plan pour se débarrasser à la fois de la monarchie et de l’Union.

M. Fitzwilliams a déclaré: “Tout d’abord, la visite de la reine en Écosse, c’est extrêmement important.

“C’est important car la famille royale est déployée au nord de la frontière où Boris Johnson n’est pas populaire, pas plus que le Brexit.

“Il y a donc cet espoir que la voie aidera à soutenir le syndicat.

“Je pense que c’est un aspect très important car dans les mois et les années à venir, l’indépendance de l’Écosse sera probablement un problème très important dans un sens ou dans l’autre.

“Alors que le dernier sondage d’opinion en Ecosse montrait qu’une majorité voulait garder la monarchie.

“Cela peut impliquer que le SNP décide de maintenir la monarchie en cas de référendum.

“C’est un sujet très sensible et c’est quelque chose qui préoccupe beaucoup la reine qui a prêté serment de servir l’Union.”

L’expert royal a toutefois noté que la reine était consciente de la division du sujet d’une Écosse indépendante.

“La reine sait à quel point ce sujet est politiquement chargé.

“C’est très important et nous avons vu le prince William et Kate se rendre deux fois en Écosse.

« Les deux ont réussi, mais le premier dans le train royal a été quelque peu controversé en raison de la façon dont les politiciens se sont comportés en Écosse. »