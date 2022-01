Nouvelles de la reine: Lady Louise a peut-être passé du temps avec le monarque à Noël | Royale | Des nouvelles

2020 a marqué la première fois en 32 ans que le monarque n’était pas avec sa famille sur le domaine de Sandringham, car au lieu de cela, elle a célébré Noël avec son mari et ses fidèles collaborateurs à Windsor en raison de la pandémie. Pour 2021, la reine, 95 ans, a de nouveau décidé de célébrer la saison des fêtes à Windsor, plutôt que de se rendre à Sandringham au milieu de la propagation de la variante covid Omicron.

La décision de la reine d’annuler la célébration à Sandringham était une « décision personnelle » basée sur une « approche de précaution », selon une source du palais.

Il s’agissait de son premier Noël depuis la perte de son mari de 73 ans, le duc d’Édimbourg.

Le prince Philip est décédé en avril, à l’âge de 99 ans, et l’année dernière, le couple a profité de festivités réduites ensemble à Windsor, alors que le pays était plongé dans le verrouillage.

Pendant la période des fêtes, Sa Majesté a reçu la visite des membres du Cabinet.

Avant les festivités, Clarence House a confirmé que le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles passeraient la journée avec Sa Majesté.

Alors que The Sun a rapporté que le monarque était rejoint par 20 membres de la famille au total, dont le duc d’York et ses filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, le comte et la comtesse de Wessex, et cinq de ses arrière-petits-enfants.

Le prince Edward, 57 ans, et Sophie, comtesse de Wessex, 56 ans, vivent à proximité de la reine.

Le couple réside à Bagshot Park, dans le Surrey, avec leurs deux enfants, Lady Louise, 18 ans, et James, le vicomte Severn, 14 ans, situé à seulement 18 km.

Comme les Wessex vivent assez près, chaque fois que la reine est en résidence au château de Windsor, Sophie et sa famille sont des invités réguliers.

Elle est connue pour apprécier la conduite en calèche dans le parc Great Windsor – près du château de Windsor.

On pense que feu le prince a appris à Louise à conduire un attelage de chevaux alors que la famille partageait l’amour des animaux.

La petite-fille de la reine a partagé des souvenirs particuliers du duc d’Édimbourg lors d’un documentaire de la BBC intitulé Prince Philip: The Royal Family Remembers.

Elle a parlé de l’influence que son grand-père avait sur sa conduite en calèche et a déclaré : « Le duc d’Édimbourg a été tellement impliqué dans ma conduite qui a été si belle, bien que légèrement effrayante car il a à peu près inventé le sport.

« C’est incroyable d’avoir appris de lui de première main.

La reine a peut-être pu voir Louise si elle sortait conduire des calèches à Noël, car l’activité de plein air présente un risque Covid plus faible que la socialisation à l’intérieur.

En juillet, Louise conduisait une calèche à quatre roues, qui appartenait vraisemblablement à Philip et qui faisait partie de son cortège funèbre, au Royal Windsor Horse Show.

Les rapports ont indiqué qu’elle avait hérité de la voiture après la mort du duc, bien que cela n’ait pas été confirmé par Buckingham Palace.

Le défunt duc était synonyme de conduite de calèche et concevait les véhicules depuis les années 1970.