Nouvelles de la reine : Le conseiller conservateur demande aux écoles d’afficher le portrait de la reine Elizabeth II | Politique | Nouvelles

Les conseillers conservateurs du conseil d’Oldham ont également exhorté les écoles locales de l’arrondissement dirigé par les travaillistes du Grand Manchester à apprendre aux élèves à chanter l’hymne national britannique. De plus, ils encouragent les écoles de l’arrondissement à piloter l’Union Jack « toute l’année ».

Les suggestions ont été présentées dans une motion pour débat lors d’une prochaine réunion du Conseil par le conseiller Dave Arnott.

La motion, intitulée « pour la reine et le pays » dit : « Dire que vous êtes fier d’être britannique ne devrait pas être une source de honte et il n’y a rien de mal à être patriote ou à arborer notre drapeau national.

Il a ajouté : « Que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est en fait un bastion unique de liberté et que nous devrions être fiers du rôle exceptionnel qu’il a joué à travers le monde dans l’éducation, l’art, la culture, la science, l’ingénierie et dans exporter la démocratie et l’État de droit.

“Nous avons tous des héros dans nos communautés – qu’ils soient historiques ou actuels, et nous devrions correctement célébrer ces personnes et leur contribution à notre pays.”

La motion sera discutée lors d’une réunion plénière du conseil mercredi soir, le conseil syndical étant invité à demander les mesures à toutes les écoles de la région.

Cllr Arnott appelle également les chefs du Conseil à écrire au chancelier du duché de Lancaster et au ministre du Cabinet et secrétaire d’État à l’Éducation pour obtenir leur soutien.

La motion appelle enfin le Metropolitan Borough Council à « afficher un portrait approprié et approprié » de SM la reine Elizabeth II et de tout futur souverain britannique.

Ceci, soutient la motion, devrait être dans une « place proéminente » dans la salle du Conseil et à la réception du Conseil d’Oldham avec le drapeau de l’Union.

Cllr Shaid Mushtaq, membre du cabinet du conseil d’Oldham pour l’éducation a été approché pour commentaires.

Cela survient après qu’une dispute a éclaté en juin après que le gouvernement britannique a semblé soutenir une campagne qui exhortait les écoliers à chanter une chanson patriotique célébrant l’union britannique.

Le SNP et les ministres du gouvernement écossais ont frappé le ministère de l’Éducation (DfE) en soutenant la Journée One Britain One Nation (OBON) en chantant une chanson patriotique.

Les paroles incluent: “Nous sommes la Grande-Bretagne, et nous avons un rêve, unir tout le monde, dans une grande équipe.”

Il se termine par les lignes répétées : « Strong Britain. Grande Nation”.

Le DfE a déclaré qu’il encourageait les écoles du Royaume-Uni à célébrer la Journée OBON en juin, afin que “les enfants puissent en apprendre davantage sur nos valeurs communes de gentillesse, de fierté et de respect”.

La campagne OBON a été mise en place par l’inspecteur de police à la retraite Kash Singh, qui vise à inculquer la fierté en Grande-Bretagne.