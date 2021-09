Nouvelles de la reine: le fils de Boris et Carrie va “alléger l’ambiance” alors que la crise de la reine parle | Royale | Nouvelles

in

La biographe royale Angela Levin a déclaré à GB News que c’était probablement une bonne chose que Boris Johnson et son épouse Carrie aient rendu visite à la reine au château de Balmoral ce week-end. Elle a expliqué que s’ils se rencontraient, ce serait une bonne occasion pour la reine de parler avec le Premier ministre de ses plans funéraires divulgués et a affirmé que cela ferait probablement l’objet d’une conversation. Mais Mme Levin a ajouté que si cela allait de l’avant, la reine amoureuse de la famille accueillerait le fils de Boris, Wilfred, qui devrait “alléger le sentiment”.

Apparaissant sur GB News, Mme Levin a ajouté: “Je pense que c’est plutôt bien qu’elle les prenne de côté et dise ce qu’elle pense.

“Je ne vois pas qu’il y ait de problème là-bas, mais je pense que leur petit enfant a maintenant 16 mois et va en fait alléger le sentiment parce qu’elle aime la famille, elle aime les enfants.

“Et je pense qu’il y aura d’autres enfants là-bas sans aucun doute, le palais est toujours très prudent pour s’assurer que personne ne passe un mauvais moment.

“Et je pense que cela aidera parce qu’ils sont très drôles une fois qu’ils ont 16 mois.”

Mme Levin a également attaqué la fuite des plans des funérailles, ajoutant : « Cela le rapprocherait psychologiquement, n’est-ce pas ?

“Je pense juste que cela ne montre aucune morale et aucune compréhension d’une femme de son âge et de ce qu’elle a donné au pays – ce doit être quelqu’un qui déteste vraiment la Grande-Bretagne aussi.”

Selon le rédacteur en chef du journal du Daily Mail, Richard Eden, une source affirme que M. et Mme Johnson rendront visite à la reine ce week-end en Écosse et amèneront leur fils Wilfred.

Ce sera la première fois qu’ils rencontreront la reine en tant que couple marié.

Cependant, la source a déclaré au Daily Mail: “La visite doit toujours avoir lieu mais, franchement, nous préférerions que ce ne soit pas le cas.”

Un ami du couple a déclaré à M. Eden pour Mail Plus: “Ils attendent avec impatience la visite.

« Ils ont pris toutes les précautions Covid et ce sera très sûr. »

Wilfred est né le 29 avril 2020 et est le premier enfant de Carrie et Boris qui se sont mariés en secret plus tôt cette année.

L’auteur royal Katie Nicholl a affirmé que la reine laissait des cadeaux sur les lits de ses proches lorsque Kate et le prince William lui rendaient visite avec leurs trois enfants.

Mme Nicholl a également signalé que le duc et la duchesse de Cambridge avaient passé la semaine dernière au château de Balmoral avec la reine avec leurs petits.