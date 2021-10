Nouvelles de la reine: le geste de Monarch pour accueillir Meghan Markle dans la famille royale a été un «grand moment» | Royale | Nouvelles

La décision de la reine Elizabeth II d’honorer sa belle-fille Meghan Markle avec le patronage royal du Théâtre national a été saluée comme « si douce » par deux commentateurs royaux. Après être devenue patronne royale en 1974, ce fut un « grand moment » pour le monarque de 95 ans de céder la responsabilité, qui est devenue l’un des quatre patronages de Meghan alors qu’elle était une royale active.

La commentatrice royale Roberta Fiorito a déclaré au podcast Royally Obsessed: « Le Théâtre national apparaît tellement de fois, Meghan Markle a reçu ce patronage de la reine.

« En 2019, c’était l’un des quatre premiers que la reine a donnés à Meghan et la reine était la marraine du Royal National Theatre depuis 45 ans à ce moment-là.

« C’était un grand moment et c’était aussi quelque chose qui correspondait vraiment à l’expérience de Meghan. »

Sa co-animatrice Rachel Bowie a poursuivi: « C’était si doux, si à égalité pour Meghan et si doux de la part de la reine pour s’assurer que les intérêts qu’elle avait avant sa vie royale étaient honorés de cette façon. J’ai pensé que c’était vraiment touchant. «

Avant de rejoindre la famille royale, Meghan Markle avait travaillé plusieurs années en tant qu’actrice.

Elle avait précédemment déclaré qu’au début de sa carrière, elle avait eu du mal à décrocher des rôles, déclarant: « Je n’étais pas assez noire pour les rôles noirs et je n’étais pas assez blanche pour les blancs. »

Après avoir fait un certain nombre de petites apparitions dans des émissions telles que CSI: NY et 90210, la duchesse d’origine californienne a eu sa grande chance après avoir été choisie dans le drame juridique à succès Suits.

Entre 2011 et 2017, elle a joué le rôle de la parajuriste Rachel Zane, le principal intérêt amoureux du protagoniste Mike Ross.

Après qu’elle et le prince Harry ont annoncé en janvier 2020 qu’ils se retireraient de leur rôle de membres de la famille royale, le couple a perdu un certain nombre de leurs parrainages royaux dans le cadre de leur accord Megxit.

Le Théâtre national a publié une déclaration disant « Le Théâtre national est très reconnaissant du soutien offert par la duchesse de Sussex tout au long de son parrainage.

« La duchesse a défendu notre travail avec les communautés et les jeunes à travers le Royaume-Uni et notre mission de rendre le théâtre accessible à tous. »

Depuis qu’ils ont quitté la famille royale, Meghan et le prince Harry ont signé un accord de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify, qui les verra producteurs exécutifs et jouer dans un certain nombre de productions.

Ils résident actuellement à Montecito, en Californie, avec leurs deux enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana.