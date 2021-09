Nouvelles de la reine: Le joueur de cornemuse révèle le geste touchant de Sa Majesté pour une femme gravement malade | Royale | Nouvelles

in

Le major Scott Methven a été le Queen’s Royal Piper de 2015 à 2019 et on lui a dit de quitter ses fonctions après que sa femme eut reçu un diagnostic de cancer. Dans un acte de gentillesse, la reine a envoyé des cadeaux aux infirmières qui soignaient sa femme, Morven. Après que sa femme a été diagnostiquée avec un cancer de stade quatre, M. Methven a été chargé de prendre autant de temps qu’il le fallait pour être avec sa femme à l’hôpital.

En effet, la reine lui a ordonné de remettre un panier préparé aux infirmières de l’hôpital.

Racontant le moment à BBC Scotland, M. Methven a félicité la reine pour ce geste touchant.

Il a déclaré: “Un matin, lorsque je suis allé à l’hôpital, la reine avait fait préparer des fraises et des muffins dans un panier pour les infirmières.

“Elle a dit” assurez-vous qu’ils comprennent cela “.

« C’est de ça qu’il s’agit, n’est-ce pas ?

“Les gens du côté militaire étaient conscients de mon retour au travail, mais la reine a dit” absolument pas, c’est d’abord la famille, vous avez tout le temps dont vous avez besoin pour vous occuper de votre femme “.”

Sa femme a été diagnostiquée le jour de leur anniversaire de mariage en 2017.

Mme Methven est décédée un an plus tard.

JUST IN: Royal Family LIVE: La glace n’est pas décongelée? William et Harry dans une nouvelle tempête

Selon la circulaire de la Cour, Sa Majesté a rencontré Peter Troughton, un ami de la famille et membre du Royal Collection Trust (RCT).

Peter Troughton, un ami de la famille et membre du Royal Collection Trust (RCT).

La reine s’est rendue à Balmoral pour ses premières vacances d’été sans le prince Philip le 23 juillet.

Elle aurait reçu la visite de plusieurs membres de la famille royale pendant son séjour dans le domaine écossais.

Sa Majesté devrait rester à la résidence écossaise jusqu’à la mi-octobre.

La reine sera également en Écosse en novembre pour la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 à Glasgow.