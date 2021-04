Nouvelles de la reine: le protocole royal est abandonné alors que les membres de la famille royale organisent une rotation d’urgence | Royal | Nouvelles

Un salut annuel au pistolet à la Tour de Londres a été abandonné car la période de deuil royal après la mort du prince Philip n’est pas terminée. Et aucune photographie officielle ne devrait être publiée – marquant une nouvelle pause dans la pratique normale.

Les restrictions de Covid ont également rendu impossible sa célébration privée habituelle avec des membres de sa famille proche.

Au lieu de cela, les membres de la famille royale ont accepté de faire des changements pour s’assurer que l’homme de 95 ans ne soit pas laissé seul, selon les rapports.

Des sources royales ont déclaré que la reine «faisait face» après les funérailles du duc d’Édimbourg samedi au château de Windsor dans le Berkshire.

Le monarque le plus ancien du Royaume-Uni a été vu quitter le service dans une Jaguar verte.

Elle recevra également la visite de son fils Andrew et de sa petite-fille Eugénie dans les prochains jours.

Camilla devrait également rendre visite à la reine cette semaine.

Une source a déclaré au Mirror: «La reine ne sera pas seule.

«Elle aura d’autres personnes qui se soucient profondément d’elle et qui voudront être là pour la soutenir dans son heure la plus pressante.

«De façon typique, la reine a insisté sur le fait qu’elle faisait face et malgré la suggestion qu’elle s’était préparée pour ce jour à venir, tout le monde est bien conscient qu’il n’y a rien de tel que l’expérience quand elle vient.»

La reine, née le 21 avril 1926 à Bruton Street, au centre de Londres, a grandi sans s’attendre à devenir reine.

Son père, George VI, n’a remporté la couronne que lorsque son frère aîné Edward VIII a abdiqué en 1936 pour épouser la divorcée américaine Wallis Simpson.

Elle est montée sur le trône en 1952 à l’âge de 25 ans et a surpassé son arrière-arrière-arrière-grand-mère la reine Victoria en tant que monarque au règne le plus ancien de Grande-Bretagne en septembre 2015.

Un an plus tard, après la mort du roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande, elle est devenue le monarque vivant le plus ancien du monde.