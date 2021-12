Nouvelles de la reine: les plans de Noël sont «en cours de révision» alors que Kate Middleton et le prince William réduisent | Royale | Des nouvelles

La reine avait prévu d’organiser une réunion de famille dans son domaine de Norfolk, Sandringham, pour compenser la petite fête qu’elle avait eue avec son défunt mari, le prince Philip, l’année dernière au château de Windsor. Ce sera le premier Noël du monarque sans le duc d’Édimbourg, décédé en avril à l’âge de 99 ans.

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William font partie de ceux qui annulent tout événement non essentiel où ils pourraient risquer d’être infectés par une souche du virus, selon des sources.

Le duc et la duchesse de Cambridge font partie d’autres membres de la famille royale, dont le prince Edward et Sophie, la comtesse de Wessex, le prince Charles et Camilla, ainsi que la princesse Anne, qui se sont engagés à n’avoir que des contacts essentiels la semaine prochaine, selon le Mirror.

Jeudi, il a été annoncé que la reine avait annulé le déjeuner du palais de Buckingham généralement organisé pour la famille royale élargie avant Noël chaque année.

Une cinquantaine de membres de la famille royale devaient assister à l’événement la semaine prochaine à Windsor.

Les invités devaient inclure le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles.

Le Queen’s a annulé l’événement car trop de gens pourraient célébrer Noël si l’événement avait lieu.

Il s’agirait d’une décision par excès de prudence après que le Royaume-Uni a enregistré un pic de nouveaux cas Omicron au cours de la semaine dernière.

Une source a déclaré: « La décision est une décision de précaution car il a été estimé qu’elle mettrait en danger les préparatifs de Noël de trop de gens si elle se produisait.

Il a déclaré aux députés : « Les gens veulent protéger le temps qui leur est le plus important.

« Et cela signifie donc qu’en pratique, il est judicieux que les gens réduisent leur travail ou d’autres interactions avec les gens, y compris potentiellement sociales, qui sont moins importantes pour eux afin qu’ils réduisent leurs chances d’attraper Covid. »

Les membres de la famille royale se réunissent souvent avec la reine à Sandringham avant le réveillon de Noël, les membres de la famille royale assistant à un service le jour de Noël le matin du 25 décembre à l’église St Mary Magdalene.

On pense que la reine se rendra à Sandringham mercredi après s’être rendue à Norfolk en novembre pour commencer les préparatifs de la période des fêtes, a rapporté le Mirror.

Traditionnellement, la reine séjourne à Sandringham jusqu’au 6 février, date anniversaire de la mort de son père et de son accession au trône.

Certains initiés royaux ont toutefois laissé entendre qu’en raison des inquiétudes croissantes et de l’annulation du déjeuner concernant la variante Omicron, la reine pourrait choisir de passer un deuxième Noël consécutif à Windsor.

M. Arbiter a déclaré au Sun: «Ayant annulé ce déjeuner, je serais très surpris si elle décampait et emmenait sa famille à Sandringham.

« Windsor est une bulle sécurisée depuis le début de la pandémie.

« La reine montre l’exemple et attend du reste de la famille qu’elle emboîte le pas.

« En cette période très contagieuse, il vaut mieux prévenir que guérir. »