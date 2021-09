Nouvelles de la reine: Les politiciens travaillistes honteux après avoir appelé à l’abolition de la monarchie | Politique | Nouvelles

Les députés travaillistes écossais Katy Clark et Paul Sweeney se sont prononcés en faveur de l’abolition de la monarchie lors d’un débat de la Glasgow University Union vendredi. Les conservateurs écossais ont affirmé que la position adoptée par était une “position encore plus extrême que celle de Nicola Sturgeon”.

La politique officielle du parti SNP est de conserver la monarchie même après la sortie de l’Écosse de l’Union, mais d’autres partis indépendantistes, dont les Verts écossais, demandent l’abolition de la monarchie.

Le MSP conservateur écossais Murdo Fraser a ajouté : « La monarchie est l’une de nos institutions les plus aimées et les plus respectées et elle est toujours largement reconnue en Écosse.

« Il est étonnant de voir les MSP travaillistes se lever effrontément et plaider en faveur de son abolition.

«Cela confirme seulement que les travaillistes se sont considérablement éloignés de la fière position patriotique qu’ils avaient autrefois, dans une tentative éhontée de flatter les électeurs républicains.

“Ces députés travaillistes ont sûrement des problèmes plus urgents sur lesquels se concentrer, plutôt que d’évoquer la perspective de se débarrasser de la famille royale.”

La députée travailliste écossaise du nord-est de l’Écosse, Mercedes Villalba, avait également tweeté plus tôt cette année : “Pourquoi ne pas simplement abolir la monarchie et toutes ses absurdités obscures ?”

M. Fraser a ajouté: “Nous savions déjà que Mercedes Villalba occupait déjà cette position extrême et maintenant deux autres membres de la nouvelle cohorte de MSP travaillistes écossais se sont alignés pour la rejoindre.”

Cette dispute est la dernière d’une série de remarques de politiciens écossais appelant à l’abolition de la monarchie au nord de la frontière.

Le parti Alba d’Alex Salmond a approuvé le projet d’abandonner la monarchie en Écosse à la fin du règne de la reine.

Lors de la conférence inaugurale du parti nationaliste pur et dur à Greenock le week-end dernier, les membres ont approuvé une motion pour soutenir la création d’une république écossaise avec son propre président.

Il stipule qu’une fois le mandat du « chef d’État existant hautement respecté » terminé, une Écosse indépendante devrait avoir un « chef d’État élu » doté de pouvoirs similaires à ceux du président irlandais.

La décision du parti de M. Salmond était un changement important par rapport à la position du SNP sur la monarchie, qui souhaite conserver l’institution dans une Écosse indépendante.

La motion appelait également à la création d’une «constitution écrite» pour l’Écosse fondée sur le principe selon lequel les Écossais sont «souverains».

Cllr Leigh Wilson, qui s’est prononcé en faveur de la résolution, a déclaré : « L’ALBA offre une vision d’un chef d’État moderne pour une nation moderne, prenant sa juste place parmi les autres nations d’Europe et du monde, dans le Constitution écrite, sous réserve du dernier mot du peuple sur la constitution proposée lors d’un référendum.

Scottish Labour a été approché pour commentaires.