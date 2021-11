Nouvelles de la reine: les remarques de Monarch montrent que Charles et William se sont cimentés après les crises royales | Royale | Nouvelles

Sa Majesté, 95 ans, a salué les efforts des deuxième et troisième prétendants au trône lors d’un discours préenregistré pour la COP26, auquel elle avait prévu d’assister avant que les conseils des médecins ne voient sa visite annulée. Parmi les héritiers et la reine, une source a déclaré au Times que la crise et la controverse qui frappent la famille royale « ont cimenté le fait que, sur toutes les questions clés, elles sont toutes alignées ». Ils ont ajouté : « Ils ont dû en débattre, et ils ont constaté qu’ils étaient tous d’accord. »

La monarchie a résisté à la bataille juridique en cours menée par le fils de la reine, le prince Andrew, contre son accusatrice américaine, Virginia Giuffre.

Un juge fédéral a confirmé une date de début pour les plaidoiries orales autour de la requête du prince Andrew de rejeter le procès de Mme Giuffre, qui débutera le 4 janvier 2022.

L’année prochaine marquera la 70e année du règne de la reine et les célébrations de son jubilé de platine.

L’affaire civile contre le duc d’York a été lancée par Mme Giuffre, qui affirme que le prince Andrew l’a agressée sexuellement à trois reprises.

Le duc d’York a toujours nié les allégations.

L’année dernière, la monarchie a été secouée par le départ du prince Harry et de Meghan, duchesse de Sussex, de leurs fonctions royales actives.

Le couple, prenant du recul par rapport à la famille, a déménagé dans l’État d’origine de Meghan, la Californie, et a rendu son titre de RHS.

À la suite de la séparation très médiatisée du cabinet, Meghan et Harry ont raconté leur version de l’histoire de la faille royale dans une interview explosive avec l’animatrice de chat américaine Oprah Winfrey.

La déclaration a déclaré en réponse aux allégations faites dans l’interview que « les souvenirs peuvent varier », mais que les problèmes seront abordés en privé.

Le prince William n’a pas tardé à repousser les allégations de racisme, déclarant: « Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste. »

Les dernières semaines et mois ont vu William, 39 ans, assumer des fonctions accrues, ainsi que d’autres membres éminents de la famille royale.

Le programme chargé d’engagements royaux du duc suit le déménagement de son frère aux États-Unis et le profil bas du prince Andrew a maintenu son différend juridique en cours.

Les problèmes de santé de Sa Majesté ont également vu ses proches prendre le relais des engagements royaux à sa place.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont assisté à la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow aux côtés du prince de Galles, 72 ans, et de la duchesse de Cornouailles, 74 ans, après que la reine eut été invitée à se reposer et à ne faire que des apparitions royales virtuelles.

Les éloges de Sa Majesté sur le travail de plaidoyer de son petit-fils sur le climat comprenaient sa récente organisation des premiers Earthshot Awards, qui ont eu lieu le mois dernier à l’Alexandra Palace de Londres avec une liste d’invités étoilée.

Le prince de Galles a ouvert la COP26 avec un discours passionné, suivi de l’appel de son fils plus tard dans la semaine pour que les dirigeants réunis « rendent l’impossible possible ».