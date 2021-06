Nouvelles de la reine: les revenus chutent de 10 millions de livres sterling en raison de l’interdiction de Covid sur les visiteurs du palais de Buckingham | Royale | Nouvelles

La reine ‘apprécie d’être de retour’, déclare le commentateur

La Maison royale a révélé à quel point les effets de la pandémie de coronavirus ont touché ses finances. Le cabinet a perdu un peu plus de la moitié de ses revenus annuels en dehors du financement du gouvernement après avoir été contraint de fermer ses portes aux visiteurs en raison de la crise du COVID-19.

Au cours de l’exercice 2019/2020, les revenus du Palais s’élevaient à 20,2 millions de livres sterling.

Ce montant a été réduit à 9,4 millions de livres sterling, une perte de 53%, au cours de l’exercice qui vient de se terminer.

Le palais de Buckingham a déclaré que la perte « reflétait en grande partie l’impact de COVID-19 sur la capacité du Royal Collection Trust à ouvrir les palais royaux aux visiteurs ».

Tout comme les musées et les galeries à travers le pays, les palais n’ont pas pu être visités pendant la majeure partie de 2020 et au début de 2021, chaque fois qu’un verrouillage complet était en place.

Le Palais royal devait également se conformer aux directives du gouvernement pour protéger son personnel et ses visiteurs lorsqu’il était ouvert, ce qui signifiait mettre en œuvre une distanciation sociale et éviter le surpeuplement.

Au cours de cet exercice, les coûts de la maison royale ont monté en flèche et ont dépassé la subvention souveraine et les revenus supplémentaires gagnés, avec une dépense nette totale de 87,5 millions de livres sterling, soit une augmentation de 26% par rapport à l’année précédente.

Buckingham Palace a déclaré: “Cela est dû à une augmentation significative des dépenses, 17,6 millions de livres sterling (une augmentation de 83 %), pour la réaffectation du palais de Buckingham.”

Le rapport financier a également noté que la subvention souveraine totale est passée de 82,4 millions de livres sterling l’année dernière à 85,9 millions de livres sterling en 2020/2021.

Cela, selon le rapport, « équivaut à 1,29 £ par personne au Royaume-Uni ».

Il disait également: “Les 85,9 millions de livres sterling se composent d’une subvention de base de 51,5 millions de livres sterling qui finance les voyages officiels, l’entretien des propriétés et les coûts de fonctionnement du ménage de la reine, et un montant dédié supplémentaire pour la réservation de 34,4 millions de livres sterling.

“La subvention de base équivaut à 77 pence par personne au Royaume-Uni.”

Le prince Charles a été le membre de la famille royale à effectuer le voyage le plus cher de l’exercice 2020/2021.

En octobre, il s’est rendu au Koweït pour présenter ses condoléances à Cheikh Nawaf al-Ahmad, à la suite du décès de Cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah.

Cette visite a coûté aux contribuables 58 993 £.

Le deuxième voyage officiel le plus cher entrepris en 2020 par les membres de la famille royale était la tournée en train royal des Cambridges.

Entre le 6 et le 8 décembre, Kate et le prince William ont voyagé à travers l’Écosse, le Pays de Galles et l’Angleterre pour rencontrer des personnes touchées par la pandémie et des travailleurs de première ligne.

Le coût du voyage s’est élevé à 47 965 £.

L’examen financier comprenait également 2,4 millions de livres sterling versés à la subvention souveraine par Meghan et le prince Harry l’été dernier.

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé en janvier 2020 leur intention de rembourser le coût des travaux de rénovation de leur maison de Windsor, Frogmore Cottage.

On pense que leur paiement couvrait également le bail du chalet de cinq chambres, qui expirera le 31 mars 2022.

Ce paiement inattendu a été décrit comme une “bonne affaire” pour les contribuables par des sources de haut niveau, car il a empêché la Maison royale de puiser davantage dans ses économies.

Sir Michael Stevens, gardien de la bourse privée, a déclaré: “Nous n’entrerons pas dans les détails de l’arrangement commercial pour l’utilisation de la maison par le duc et la duchesse de Sussex, mais n’oubliez pas que le paiement couvre toutes leurs obligations actuelles.

« Nous sommes convaincus que cela représente un bon résultat pour la subvention souveraine.

“Le retour sur investissement de la propriété rénovée a été déterminé en référence à des spécialistes indépendants de l’immobilier et au traitement comptable approuvé par le Trésor de Sa Majesté et le National Audit Office.”

Réfléchissant aux mois qui se sont écoulés depuis le début de la pandémie, Sir Michael a également déclaré : « La majeure partie de l’année a été affectée par les précautions nécessaires à mesure que l’impact de COVID-19 s’installait.

« Les plans ont dû changer et le programme de Sa Majesté, soutenu par sa famille, a dû réagir.

“La famille royale a adopté les nouvelles technologies avec une réunion virtuelle avec la princesse royale et le Carers Trust étant le premier engagement virtuel entrepris par Sa Majesté.

“D’autres engagements virtuels ont suivi, ainsi qu’un petit nombre d’engagements physiques et deux adresses à la Nation et l’anoblissement du capitaine Sir Tom Moore dans le quadrilatère du château de Windsor.”