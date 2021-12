Nouvelles de la reine: Mike Tindall admet qu’il est « toujours nerveux » lors de sa rencontre avec Monarch | Royale | Des nouvelles

S’exprimant sur son podcast de rugby, The Good, the Bad and the Rugby, le mari de Zara Tindall a décrit la reine comme une « légende d’une dame ». Le podcast propose généralement une discussion légère sur le thème du rugby avec les co-animateurs de M. Tindall, James Haskell et Alex Payne.

Interrogé par son co-animateur Alex Payne sur sa première rencontre avec la reine, le vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2003 a déclaré: « J’ai eu les mains moites. »

Il a ajouté: «Je pense que n’importe qui le ferait.

« C’est une telle légende d’une dame que je suis toujours nerveux maintenant quand je la vois.

« Je suis beaucoup plus à l’aise maintenant, mais… ça a été un voyage. »

On lui a ensuite demandé comment il était appelé dans la maison royale, son co-animateur lui a demandé: « Êtes-vous Mike, Michael, Lord Tindall of Tindalltown? »

Mais le royal a répondu : « Je suis Mike ».

Les trois hôtes ont également plaisanté sur le rassemblement festif traditionnel de la famille royale, avec un autre joueur de rugby James Haskell plaisantant que M. Tindall fait une « danse d’interprétation » pour la reine.

Il a déclaré: « Tinds a tendance à faire une sorte de danse d’interprétation pour elle, comme la danse Morris.

« Je veux dire, vous regardez ce qu’elle a fait en termes d’exemple aux funérailles du duc ; s’est assise toute seule, a tout fait par le livre et s’est exposée comme ça.

« C’est ce qu’il fallait faire dans le pays à ce moment-là.

« Qui savait que, pendant qu’elle faisait cela, les politiciens faisaient tout ce qu’ils faisaient.

« Ils devraient peut-être apprendre d’elle. »

Mike Tindall a épousé la petite-fille aînée de la reine Zara à Canongate Kirk sur le Royal Mile d’Édimbourg le 30 juillet 2011.

Le couple a trois enfants, Mia Grace, Lena Elizabeth et Lucas Philip, en 2014, 2018 et 2021.