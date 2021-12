Nouvelles de la reine: Monarch a l’habitude  » ringard  » pendant les célébrations de Noël de la famille royale | Royale | Des nouvelles

S’adressant au magazine SAGA, l’expert royal et auteur Phil Dampier a déclaré : « [The royals] ont leurs propres crackers sur mesure, avec des couronnes en or ou en argent.

« La reine adore lire les blagues ringardes. »

Expliquant plus en détail les traditions de Noël du palais, M. Dampier a ajouté: « Les membres de la famille royale ouvrent leurs cadeaux la veille de Noël, créant une scène décrite par le neveu de la reine, le comte de Snowdon, comme un » tumulte total « .

« Les adultes échangent des cadeaux de blagues bon marché, le prince Harry ayant un jour donné à la reine un bonnet de douche avec » Ain’t life ab **** » imprimé dessus. »

Cette année, comme la dernière, la période des fêtes de la famille royale a été impactée par la pandémie de coronavirus.

En raison de la propagation rapide de la souche Omicron dans tout le pays, Sa Majesté, 95 ans, a annulé son voyage habituel à Sandringham Estate à Norfolk et a décidé de passer Noël et le Nouvel An au château de Windsor à la place.

Sa Majesté, cependant, n’était pas là.

C’est son premier Noël sans son défunt mari, le prince Philip, duc d’Édimbourg, décédé en avril dernier, et bien que l’on pense que c’était sa décision de rester au château de Windsor, on ne sait pas encore comment elle se sent à la fois du point de vue de la santé et une perspective émotionnelle sur cette journée spéciale.

Au cours des trois dernières décennies, des proches du monarque se sont rendus à Sandringham la veille de Noël et ont célébré avec elle.

Le matin de Noël, tous les invités marchaient du domaine à l’église Sainte-Marie-Madeleine pendant que la reine y serait conduite.

Puis, après le service, ils se réuniraient tous pour un grand déjeuner à la résidence Queen’s Norfolk.

Comme pour tant de familles à travers le pays, COVID-19 a imposé certains changements.

Pourtant, on espère que malgré les difficultés, il reste de la place pour les blagues et les crackers.