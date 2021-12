Nouvelles de la reine: Monarch écrit son propre message dans un discours de Noël émouvant au «bien-aimé Philip» | Royale | Des nouvelles

Le discours de la Reine 2021 : à regarder en intégralité

La reine a évoqué « un rire familier manquant » ce Noël dans son discours prononcé huit mois après la mort du prince Philip. Sa Majesté a sympathisé avec les familles dont des êtres chers ont disparu alors qu’elle parlait de son propre chagrin.

Elle a déclaré: « Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers.

« Cette année, surtout, je comprends pourquoi.

« Mais pour moi, dans les mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philip, j’ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l’affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail – de partout au pays, dans le Commonwealth et dans le monde. »

La reine a continué à se souvenir du duc d’Édimbourg, parlant de lui de manière émouvante et ouverte pour la première fois depuis sa mort en avril.

Elle a déclaré: « Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s’amuser dans n’importe quelle situation – étaient tous irrépressibles.

La reine prononçant son discours de Noël (Image : GETTY)

La reine et le prince Philip marquant leur anniversaire de mariage de diamant (Image: GETTY)

« Ce scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque j’ai posé les yeux sur lui pour la première fois.

« Mais la vie, bien sûr, se compose de séparations finales ainsi que de premières rencontres – et autant qu’il me manque à moi et à ma famille, je sais qu’il voudrait que nous profitions de Noël.

« Nous avons ressenti sa présence alors que nous, comme des millions de personnes dans le monde, nous préparions pour Noël. »

Le monarque de 95 ans a également évoqué la perturbation que le coronavirus et l’émergence de la variante Omicron ont créée pour beaucoup avant la période de Noël.

La reine et le prince Philip pendant leur lune de miel (Image : GETTY)

Cependant, elle a suggéré que le réconfort peut être trouvé dans la routine de chaque famille lorsqu’il s’agit de leur jour de Noël traditionnel.

La reine a ensuite parlé de « passer le relais » aux jeunes générations, en déclarant: « Nous voyons nos propres enfants et leurs familles embrasser les rôles, les traditions et les valeurs qui comptent tant pour nous, car ils sont transmis d’une génération à l’autre, parfois mis à jour pour les temps changeants.

« Je le vois dans ma propre famille et c’est une source de grand bonheur.

« Le prince Philip a toujours été attentif à ce sentiment de passer le relais.

« C’est pourquoi il a créé le Prix du duc d’Édimbourg, qui offre aux jeunes de tout le Commonwealth et au-delà la chance d’exploration et d’aventure.

La reine et le prince Philip annonçant leurs fiançailles (Image: GETTY)

La reine et le prince Philip à Windsor en 1982 (Image : GETTY)

« Cela reste un succès étonnant, ancré dans sa foi en l’avenir. »

Faisant écho au message vidéo qu’elle a livré le mois dernier au lieu de son absence à la COP26, le sommet sur le changement climatique, la monarque a ensuite évoqué l’intérêt du prince Philip pour la conservation.

Elle a déclaré: « Il a également été l’un des premiers champions à prendre au sérieux notre gestion de l’environnement, et je suis fier au-delà des mots que son travail de pionnier ait été repris et magnifié par notre fils aîné Charles et son fils aîné William – admirablement soutenu par Camilla et Catherine – plus récemment au sommet de la COP sur le changement climatique à Glasgow. »

Dans la dernière partie de son discours, Sa Majesté a parlé avec optimisme de l’avenir – à commencer par son jubilé de platine, qui débutera en février.

Elle a déclaré : « L’été prochain, nous attendons avec impatience les Jeux du Commonwealth.

Le prince Philip aurait eu 100 ans en juin (Image: EXPRESS)

« Le témoin parcourt actuellement le Commonwealth en long et en large, se dirigeant vers Birmingham, une lueur d’espoir sur son voyage.

« Ce sera l’occasion de célébrer les réalisations des athlètes et le rassemblement de nations partageant les mêmes idées.

« Et février, dans six semaines à peine, verra le début de mon année de jubilé de platine, qui, je l’espère, sera l’occasion pour les gens du monde entier de ressentir un sentiment d’unité, une chance de rendre grâce pour les énormes changements des 70 derniers années – sociales, scientifiques et culturelles – et aussi d’envisager l’avenir avec confiance. »

La reine a conclu son discours en mentionnant une fois de plus le prince Philip et son « rire familier ».

Elle a déclaré: « Je suis sûre que quelqu’un quelque part aujourd’hui remarquera que Noël est une période pour les enfants.

« C’est une vérité engageante, mais seulement la moitié de l’histoire.

La famille royale s’est réunie au palais de Buckingham en 1972 (Image: GETTY)

« Peut-être est-il plus vrai de dire que Noël peut parler à l’enfant qui sommeille en nous tous.

« Les adultes, accablés de soucis, ne parviennent parfois pas à voir la joie dans les choses simples, là où les enfants ne le voient pas.

« Et pour moi et ma famille, même avec un rire familier manquant cette année, il y aura de la joie à Noël, car nous avons la chance de nous remémorer et de revoir la merveille de la saison des fêtes à travers les yeux de nos jeunes enfants, de que nous avons eu le plaisir d’accueillir quatre autres cette année.

« Ils nous enseignent à tous une leçon – tout comme le fait l’histoire de Noël – que dans la naissance d’un enfant, il y a une nouvelle aube avec un potentiel sans fin.

La reine passera Noël avec Charles et Camilla à Windsor

« C’est cette simplicité de l’histoire de Noël qui la rend si universellement attrayante, des événements simples qui ont formé le point de départ de la vie de Jésus – un homme dont les enseignements ont été transmis de génération en génération et ont été le fondement de ma foi .

« Sa naissance a marqué un nouveau départ. »

Le prince Philip n’est pas resté dans les mémoires de la reine uniquement avec ses paroles mais aussi avec le choix des bijoux.

La reine a épinglé sur le côté droit de sa robe la même broche en chrysanthème qu’elle portait également pour les photos prises lors de sa lune de miel et des photos d’anniversaire de mariage de diamant avec le duc d’Édimbourg.

De plus, la reine a placé sur son bureau la photo encadrée d’elle et de Philip le jour de leur 60e anniversaire de mariage.