Nouvelles de la reine: Monarch retourne au travail après les vacances d’été pour un engagement spécial | Royale | Nouvelles

Sarah Ferguson « ravie » de passer du temps avec Queen, selon un expert

La reine a procédé à une investiture personnelle alors qu’elle était toujours en vacances en Écosse. La circulaire de la Cour, qui montre chaque engagement officiel effectué par des membres seniors du cabinet, enregistrée lundi, Sa Majesté avait rencontré Peter Troughton, un ami de la famille et membre du Royal Collection Trust (RCT).

Au cours de leur audience privée, la reine a investi M. Troughton des insignes de commandeur de l’ordre royal de Victoria.

Il avait été répertorié parmi les récipiendaires d’un CVO dans les honneurs du Nouvel An 2021 de la Reine.

Les cérémonies d’investiture sont généralement organisées par la reine, le prince Charles, le prince William ou la princesse Anne dans un palais royal.

Ils sont normalement suivis par des groupes – mais la reine a parfois décerné ces honneurs lors de cérémonies en solo à des personnes dont elle est proche.

La reine est actuellement au château de Balmoral (Image: GETTY)

La reine, son directeur de course John Warren et Peter Troughton à Royal Ascot en 2018 (Image: GETTY)

De plus, en juillet 2020, elle a dirigé une investiture très spéciale dans le Quadrangle du château de Windsor pour honorer le capitaine Tom Moore et rendre hommage à son extraordinaire effort de collecte de fonds au milieu du premier verrouillage national.

M. Troughton a déjà été vu en public avec la reine.

Comme l’a noté le blogueur royal Gert’s Royals, il a rejoint Sa Majesté en 2018 à Royal Ascot.

Le quatrième jour à l’hippodrome d’Ascot, M. Troughton a rejoint la reine, le comte de Snowden et le directeur des courses du monarque dans la voiture pour participer à la traditionnelle procession avant les courses.

La reine étant officiellement accueillie dans son château de Balmoral le 9 août (Image: GETTY)

La reine s’est rendue à Balmoral pour ses premières vacances d’été sans le prince Philip le 23 juillet.

Pendant son séjour, elle aurait reçu la visite d’un certain nombre de parents, dont Sarah Ferguson et le prince Andrew.

À la mi-août, la princesse Eugénie a été aperçue en train d’arriver à l’aéroport d’Aberdeen – susceptible de rejoindre le monarque au château.

Et à la fin du mois d’août, Vanity Fair a rapporté que le duc et la duchesse de Cambridge et leurs trois enfants avaient passé la dernière semaine du mois avec la reine en Écosse.

La reine au Senedd en 2011 (Image: GETTY)

C’est la première pause estivale que la reine passe depuis la mort du prince Philip (Image: GETTY)

La reine devrait rester à Balmoral jusqu’au début du mois d’octobre.

Mais, comme elle l’a signalé avec l’investiture de cette semaine, alors qu’elle sera en Écosse, elle effectuera des engagements importants.

Le 2 octobre, elle assistera à la cérémonie d’ouverture du Parlement écossais, accompagnée du prince Charles et de Camilla, duchesse de Cornouailles.

Cet engagement important marque le premier d’une série de devoirs royaux en face à face par Sa Majesté.

Résidences des membres de la famille royale au Royaume-Uni (Image : EXPRESS)

Quelques jours plus tard, elle retournera au palais de Buckingham pour lancer le relais du bâton de la reine pour les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022.

Le 12 octobre, accompagnée de la princesse Anne, elle se rendra à l’abbaye de Westminster pour un service d’action de grâce à l’occasion du centenaire de la Royal British Legion.

Parmi les autres événements déjà inscrits au journal de la reine pour octobre, citons la participation à la cérémonie d’ouverture du Senedd et une réception au château de Windsor.

La reine sera à nouveau en Écosse en novembre pour assister à une réception à l’occasion du sommet COP-26 à Glasgow.

La reine doit prononcer un discours à Holyrood le 2 octobre (Image: GETTY)

Alors que son journal semble déjà complet pour octobre, Buckingham Palace n’a annoncé à l’avance aucune sortie royale pour la reine ce mois-ci.

Le Chelsea Flower Show aura lieu la semaine prochaine – après avoir été repoussé en mai pour éviter les restrictions de Covid.

Depuis 1952, la reine a assisté à chaque édition du spectacle à l’exception de deux.

Mais, étant donné qu’elle est toujours en Écosse, il est peu probable qu’elle fasse une apparition à l’événement basé à Londres cette année.