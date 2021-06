Nouvelles de la reine: Monarch sera contrarié par Meghan Markle et Harry, selon un expert | Royale | Nouvelles

Le prince Harry défendu pour avoir voulu “l’ouverture” de Bell

Les commentaires et allégations portés contre le cabinet par le prince Harry et Meghan Markle ces derniers mois ont été “très dommageables” pour la famille royale, selon le commentateur royal Richard Fitzwilliams. Il a déclaré: “Les activités des Sussex, quand ils se sont exprimés, ont été très très dommageables.

“Il n’y a aucun doute là-dessus.”

Lorsqu’on lui a demandé si la reine aurait pris personnellement les remarques du duc de Sussex, M. Fitzwilliams a déclaré au Daily Star: “Elle a réalisé à quel point ils étaient malheureux, mais s’exprimer comme ils l’ont fait est une chose totalement différente.”

Il a ajouté: “La reine aura trouvé la façon dont les Sussex ont géré les choses, je pense, déplorable.”

Meghan et le prince Harry ont parlé de leurs luttes au sein de la famille royale dans leur interview historique avec Oprah Winfrey, diffusée pour la première fois début mars.

Au cours de cette conversation de deux heures, le duc et la duchesse ont fait des allégations préjudiciables de racisme et de négligence et ont levé le voile sur les tensions avec certains de leurs proches.

Nouvelles de la reine: Meghan et le prince Harry ont parlé à Oprah Winfrey dans une interview diffusée en mars (Image: GETTY)

Nouvelles de la reine: Harry et Meghan ne sont plus des membres de la famille royale (Image: GETTY)

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ils avaient décidé de se retirer de la famille royale, le prince Harry a déclaré qu’ils avaient éprouvé un “manque de soutien et de compréhension”.

Cependant, ils ont fait l’éloge de la reine, Meghan disant que le monarque avait toujours été merveilleux avec elle et Harry niant avoir jamais aveuglé sa grand-mère car il avait trop de respect pour elle.

Le duc de Sussex a de nouveau parlé de la famille royale deux mois plus tard, lorsqu’il a participé au podcast Armchair Expert avec l’acteur hollywoodien Dax Shepard.

Parlant de grandir sous les projecteurs et l’attention du public, le duc a comparé sa vie royale à un “mélange entre The Truman Show et être dans un zoo”.

Nouvelles de la reine: la reine et Meghan lors de leurs fiançailles conjointes en 2018 (Image: GETTY)

De plus, il a semblé critiquer le prince Charles pour son éducation et pour ne pas avoir “brisé le cycle” de la douleur et de la souffrance qu’il avait lui-même vécues.

Ces propos auraient suscité l’indignation de quelques assistants royaux.

Le Mail on Sunday a rapporté à la mi-mai que certains assistants du palais, exaspérés par les commentaires « choquants » sur les compétences parentales du prince Charles, avaient appelé le duc et la duchesse de Sussex à abandonner leurs titres.

Le prince Harry a de nouveau accusé sa famille de négligence lors de la série documentaire qu’il a créée avec Oprah, Le moi que tu ne peux pas voir.

Nouvelles de la reine: la reine a demandé à Harry et Meghan de rendre leurs parrainages militaires et royaux en février (Image: GETTY)

Nouvelles de la reine: Meghan a dit à Oprah que la reine avait toujours été merveilleuse avec elle (Image: GETTY)

Au cours de l’émission, diffusée en mai sur Apple TV+, le prince Harry a parlé franchement de sa santé mentale et de sa guérison, permettant même d’être filmé lors d’une séance de thérapie de désensibilisation et de retraitement des mouvements oculaires (EMDR).

Mais il a également affirmé que sa famille n’avait pas parlé de la mort de la princesse Diana et que sa famille s’attendait à ce qu’il fasse face à la pression des médias lorsqu’il était adolescent.

Parlant du prince Charles, il a également déclaré: “Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il disait à William et moi:” Eh bien, c’était comme ça pour moi, donc ça va être comme ça pour vous ” .

“Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, bien au contraire.

Nouvelles de la reine: Harry et Meghan sont devenus le duc et la duchesse de Sussex le jour de leur mariage (Image: EXPRESS)

“Si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez eues, vous puissiez les arranger pour vos enfants.”

Buckingham Palace n’a pas répondu aux affirmations des Sussex et n’a publié qu’une déclaration en réponse à l’interview de Meghan et Harry avec Oprah.

Dans la déclaration de 61 mots, la reine s’est déclarée « attristée » d’avoir appris toute l’étendue des luttes de Harry et Meghan et s’est engagée à examiner les problèmes soulevés par les Sussex.

Le monarque a terminé sa déclaration en déclarant: “Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de la famille.”

Buckingham Palace a également exprimé l’affection de la reine pour les Sussex dans deux autres déclarations cruciales.

Nouvelles de la reine: les membres de la famille royale quittent l’abbaye de Westminster après le service du Commonwealth Day en 2020 (Image: GETTY)

Le 18 janvier, à la suite du sommet tenu à Sandringham au cours duquel Harry, Charles, William et la reine ont précisé les termes de la sortie des Sussex du cabinet, la monarque a déclaré dans un message dans lequel elle remerciait Meghan et Harry pour leur travail royal. et efforts : “Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille.

“Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen minutieux au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante.”

La reine s’est également déclarée “particulièrement fière” de la rapidité avec laquelle Meghan est devenue un membre de la famille.

En février, le palais de Buckingham a publié une déclaration faisant état de la décision de la reine de reprendre aux Sussex leurs parrainages militaires et royaux.

La déclaration s’est terminée en disant: “Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille.”